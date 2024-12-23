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Как заговорить метель и отвадить злых духов. Запреты на 24 декабря

24 декабря – день, насыщенный народными традициями и поверьями, связанными с православным празднованием памяти нескольких святых, прежде всего, преподобного Никона Радонежского, отчего этот день и получил название Никонов день.

В этот день, когда зима вступает в свои права, наши предки особо остро ощущали противостояние добра и зла, света и тьмы. Не случайно именно 24 декабря сосредотачивались многие обряды, призванные защитить дом и семью от нечистой силы, которая, согласно поверьям, активизировалась в бушующие метели и снежные вихри.

О том, почему предки боялись снежный вихрь, как приворожить девушку и зачем класть топор у порога, читайте в материале МК в Пскове>>>