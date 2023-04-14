Общество

«Дневной дозор»: Есть ли основания для отмены парада Победы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости проведения парада Победы. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Середина апреля — самое время для анонсирования мероприятий, посвященных 9 мая. Традиционно это проведение парада Победы, акции «Бессмертный полк» и фейерверк.

Но некоторые российские регионы начали отменять проведение ежегодного парада Победы. Решения принимают губернаторы. Так, власти Курской, Белгородской областей и Крыма уже официально объявили об отмене парада. Сейчас в восьми регионах России действует режим среднего уровня реагирования. Эти территории граничат с новыми субъектами страны или с Украиной. Режим позволяет вводить необходимые ограничения для обеспечения безопасности проживающих там граждан. Поэтому не исключено, что вслед за тремя субъектами, власти Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края и Севастополя решат отменить парад Победы.

Также встает вопрос и о формате проведения «Бессмертного полка». Регионы еще не дали окончательного ответа, будет ли вместе с парадом Победы отменена и акция, ставшая одним из важнейших элементов празднования 9 мая в нашей стране. Однако во времена пандемии шествие проводилось дистанционно. Возможно, «Бессмертный полк» вновь будет проходить в онлайн-формате.

Нужно ли проводить парад Победы в текущем году? Может быть, стоит оставить только проведение акции «Бессмертный полк»? Или стоит отменить любые массовые шествия в целях обеспечения безопасности граждан? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».

По мнению командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова, парад Победы должен быть. Он объяснил, что в России есть соответствующие профессиональные структуры, которые могут обеспечить безопасность страны.

Фото: Владимир Бумаков / «ВКонтакте»

«Для меня всё просто: не мы парад придумали, значит и не нам его отменять. Для обеспечения безопасности у нас есть соответствующие структуры, которые профессионально подготовлены, умеют заранее оценивать риски и угрозы, у них есть методика, силы и средства. Надо дать им возможность делать свою работу. Парад должен быть, поскольку на нас смотрит молодое поколение, которое читает о парадах, знает, что даже в ноябре 1941 года парад был. Моё мнение однозначно: парад должен быть. Всё остальное – сопли и слёзы, которые пускают либералы, якобы чтобы что-то обезопасить. У нас умеют обеспечивать безопасность».

Когда речь идет о безопасности людей, то стоит принимать некоторые ограничения, уверена председатель регионального штаба областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина. Во время пандемии было много форматов празднования, которые позволили отпраздновать День Победы дистанционно.

«Как представитель "Волонтёров Победы" хочу сказать, что мы ещё ждем дальнейших решений по этому поводу. В любом случае, думаю, независимо от проведения каких-то особенных мероприятий 9 мая, у людей определенное отношение к этому празднику. Всё равно все смогут найти возможность принять в нем участие. Даже когда была пандемия, мы не могли физически провести массовые мероприятия вроде "Бессмертного полка", все равно было много форматов, в которых можно было принять участие из дома. Конечно, они менее интересны с точки зрения общения с другими людьми, но когда мы говорим о безопасности, ограничения необходимы».

Неприятно, что в наше время поднимается вопрос об отмене проведении парада Победы, утверждает координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.

«Во-первых, мне в принципе странно и неприятно, что у нас в стране поднимаются такие вопросы. Это тот праздник, на который я хожу с детства, также как и родители, деды. Мне хотелось бы верить, что и мои дети будут также каждый год ходить на парад Победы и участвовать в таких акциях, как "Бессмертный полк". Я считаю, что в первую очередь нужно обратиться к правоохранительным органам и спросить у них, готовы ли они обеспечить безопасность граждан на мероприятиях. Если они готовы и берут на себя ответственность, безусловно, мы должны проводить этот праздник и не поддаваться паническим настроениям».

9 мая — это день памяти погибших на войне, утверждает председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Нельзя откладывать или отменять само празднование Дня Победы, но при этом военная часть парада, на его взгляд, необязательна.

«Парады Победы появились в честь Победы в Великой Отечественной войне. Было время, когда их не было в течение 20 лет, они вернулись в середине 60-х годов, потом их снова не было, затем они вернулись при Ельцине. Это некая общегражданская традиция. Для меня лично День Победы всегда был и всегда будет днём памяти павших на войне, когда оплакивали погибших. Я это знаю по воспоминаниям членов нашей семьи, участников войны. Я никогда с восторгом не относился к военной части парадов Победы, потому что 9 мая – это день памяти о тех, кто к этой Победе пришел или не дожил, или умер после неё. В моём понимании мирного гражданина, военная часть парада Победы не является главной. Но откладывать или отменять празднование было бы абсолютно неправильным по отношению к тем людям, кто эту Победу добыл ценой своей жизни».

Русский народ ничего не боится — это исторический факт, объясняет почетный гражданин города Пскова, директор военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах. По его мнению, отмена парада может быть воспринята недругами нашей страны как проявление страха.

«Ведь не боялись проводить парад Победы в ноябре 1941 года на Красной Площади, когда немцы стояли в десятках километров от столицы. Не пристало русским бояться. Если что-то произойдет, атаки противника будут отбиты. Провокации они и раньше делали. У нас достаточно сильные спецслужбы и армия. А праздник есть праздник, его отмена, на мой взгляд, будет означать, что якобы русские испугались».

В регионах, где есть риск проведения терактов, безопаснее будет отменить парад Победы, считает депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил России Олег Грицаев. Поэтому необходимо предварительно проанализировать обстановку на разных территориях страны.

«Проводить надо, но с умом, исходить из вопроса безопасности людей. Для этого есть различные органы, которые дают свою характеристику: возможно или невозможно совершение провокаций или терактов. Надо исходить из этого. В регионах, где возможны террористические акты, проводить не надо. А есть регионы, где спокойно, там проводить надо, я считаю».

На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос: нужно ли отложить проведение парада Победы 9 мая? Практически половина респондентов уверены: парад Победы нужно провести. Еще примерно 20% проголосовавших считают, что в День Победы достаточно будет провести шествие «Бессмертного полка», а военный парад можно отложить.

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Анастасия Сливинская