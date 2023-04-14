«Дневной дозор»: Есть ли основания для отмены парада Победы?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему необходимости проведения парада Победы. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Середина апреля — самое время для анонсирования мероприятий, посвященных 9 мая. Традиционно это проведение парада Победы, акции «Бессмертный полк» и фейерверк.
Но некоторые российские регионы начали отменять проведение ежегодного парада Победы. Решения принимают губернаторы. Так, власти Курской, Белгородской областей и Крыма уже официально объявили об отмене парада. Сейчас в восьми регионах России действует режим среднего уровня реагирования. Эти территории граничат с новыми субъектами страны или с Украиной. Режим позволяет вводить необходимые ограничения для обеспечения безопасности проживающих там граждан. Поэтому не исключено, что вслед за тремя субъектами, власти Брянской, Воронежской и Ростовской областей, а также Краснодарского края и Севастополя решат отменить парад Победы.
Также встает вопрос и о формате проведения «Бессмертного полка». Регионы еще не дали окончательного ответа, будет ли вместе с парадом Победы отменена и акция, ставшая одним из важнейших элементов празднования 9 мая в нашей стране. Однако во времена пандемии шествие проводилось дистанционно. Возможно, «Бессмертный полк» вновь будет проходить в онлайн-формате.
Нужно ли проводить парад Победы в текущем году? Может быть, стоит оставить только проведение акции «Бессмертный полк»? Или стоит отменить любые массовые шествия в целях обеспечения безопасности граждан? Сегодня об этом в программе «Дневной дозор».
По мнению командира поискового отряда «Забытый батальон» Владимира Бумакова, парад Победы должен быть. Он объяснил, что в России есть соответствующие профессиональные структуры, которые могут обеспечить безопасность страны.
Фото: Владимир Бумаков / «ВКонтакте»
Когда речь идет о безопасности людей, то стоит принимать некоторые ограничения, уверена председатель регионального штаба областного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Екатерина Родина. Во время пандемии было много форматов празднования, которые позволили отпраздновать День Победы дистанционно.
Неприятно, что в наше время поднимается вопрос об отмене проведении парада Победы, утверждает координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании Антон Минаков.
9 мая — это день памяти погибших на войне, утверждает председатель Псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг. Нельзя откладывать или отменять само празднование Дня Победы, но при этом военная часть парада, на его взгляд, необязательна.
Русский народ ничего не боится — это исторический факт, объясняет почетный гражданин города Пскова, директор военно-патриотического центра «Патриот» Анатолий Мультах. По его мнению, отмена парада может быть воспринята недругами нашей страны как проявление страха.
В регионах, где есть риск проведения терактов, безопаснее будет отменить парад Победы, считает депутат Псковского областного Собрания, ветеран Вооруженных сил России Олег Грицаев. Поэтому необходимо предварительно проанализировать обстановку на разных территориях страны.
На сайте Псковской Ленты Новостей проходит опрос: нужно ли отложить проведение парада Победы 9 мая? Практически половина респондентов уверены: парад Победы нужно провести. Еще примерно 20% проголосовавших считают, что в День Победы достаточно будет провести шествие «Бессмертного полка», а военный парад можно отложить.
Анастасия Сливинская