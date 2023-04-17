Общество

Квота в детских лагерях для инвалидов составит не менее 10%

«Единая Россия» обеспечит обязательную квоту в детских лагерях для детей-инвалидов, сообщает официальный Telegram-канал партии.

Госдума в первом чтении рассмотрит инициированный партией законопроект, по которому эта квота составляет не менее 10% от общего объема мест. При этом каждый регион самостоятельно будет определять распределение квоты по лагерям, в которых созданы необходимые условия для таких детей.

«Представители региона изначально должны будут не просто запланировать, закупить путёвки, но ещё и отследить, что эти лагеря представляют доступную среду. И дети получат там ожидаемые отдых и оздоровление. Законопроект справедливый. Уверена, коллеги-депутаты его поддержат. И дети с инвалидностью и больше не столкнутся с ситуацией, когда им отказывают в летнем отдыхе», - подчеркнула первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, координатор партпроекта «Крепкая семья» Татьяна Буцкая.