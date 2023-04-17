Общество

Мотосезон официально откроется в Пскове 6 мая

Официальное открытие мотосезона-2023 состоится в Пскове 6 мая. Об этом сообщается в группе организаторов мероприятия в соцсети «ВКонтакте».

В 13:00 состоится традиционный сбор участников на парковке у монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколихе в Псковском районе. В 15:00 организованная мотоколонна проедет по улицам города до поляны мотоклуба «Позитивная механика» в Белом Мхе.

В 15:30 там начнётся праздничная программа. Запланированы конкурсы в очереди за едой - «Переодень байкера и байкершу!» и вопросы на знание ПДД. Также в рамках праздника пройдут состязания «Рыцарский турнир», «Сыграй на флейте мотоцикла!», «Мотоциклист-огородник», «Угадай размер!» (18+), «Раскрась ведущего!» Для гостей выступят музыкальные коллективы, а владельцы мотоциклов класса «эндуро» смогут принять участие в ежегодном заезде.

Организаторы мероприятия - псковский мотоклуб «Позитивная механика», мотоклуб «HoSt Псков», представители мотоклуба Al-Kashi и сообщество псковских мотоциклистов «Бардак».