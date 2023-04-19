Общество

Мари Краймбрери споёт свои хиты в проекте «Европа Плюс Акустика»

24 апреля в проекте «Европа Плюс Акустика» Мари Краймбрери устроит live-концерт. Популярная певица исполнит в прямом эфире радио №1 в России* свои хиты, а также поделится с многомиллионной аудиторией творческими планами и не только. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на радиостанции.

Мари Краймбрери споёт свои хиты в проекте «Европа Плюс Акустика». Фото:«Европа Плюс»

Со сцены высокотехнологичной VISUAL STUDIO прозвучат в нестандартной аранжировке известные песни артистки: «Иначе всё это зря», «Океан», «Если устал», Amore и «Давай навсегда». Кроме того, Мари расскажет о подготовке предстоящего шоу «Имя собственное», которое при поддержке «Европы Плюс» пройдёт 12 мая в Москве. Одной из фишек сольного выступления станут сложнейшие акробатические номера в исполнении Мари Краймбрери, для этого ей даже пришлось застраховать свою жизнь. На что ещё готова певица ради того, чтобы поразить поклонников, слушатели узнают в эфире «Акустики».

Шанс попасть на выступление Мари Краймбрери на «Европе Плюс» есть у каждого. Для этого достаточно заполнить анкету на europaplus.ru. А в комментариях под онлайн-трансляцией любой желающий сможет оставлять вопросы — самые интересные из них зададут ведущие «РАШ» Антон Комолов и Лена Абитаева.

«Мари Краймбрери не перестаёт удивлять фанатов новыми крутыми хитами, а совсем скоро и вовсе соберёт столичную “ВТБ Арену”. Не сомневаюсь, что будет солдаут, и само шоу запомнится гостям надолго. Ну а перед этим она придёт в нашу сверхсовременную студию, чтобы порадовать слушателей “Европы Плюс” невероятными песнями и, конечно, пригласить всех на концерт», - сказал директор эфира «Европы Плюс» Александр Энгельгард.

Услышать и увидеть выступление Мари Краймбрери на «Европе Плюс» можно 24 апреля с 20:00 до 21:00 в эфире и интернет-трансляции на europaplus.ru, в мобильном приложении и «ВКонтакте».

Слушайте «Европу Плюс» в Пскове на 102.1 FM.

15 лет подряд «Европа Плюс» — радио №1 среди всех российских радиостанций по среднегодовым показателям ежедневной аудитории*. Каждый день её выбирают более 8,6 млн слушателей (13,5%), еженедельно — более 19,9 млн человек (31,2%), а доля рынка по аудитории станции составляет 7,2%**. «Европа Плюс» — крупнейшая сеть музыкальных станций в странах СНГ и Балтии.

В эфире радиостанции звучат современные хиты зарубежных и российских исполнителей, актуальные новинки и танцевальная музыка. На сегодняшний день региональная сеть «Европы Плюс» насчитывает 400 пунктов установки передатчиков в 8 странах.



*Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, 2008 - 2022 г.г., Daily Reach. Возраст 12+.

**Mediascope, Radio Index – РОССИЯ 100К+, ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2022, Daily Reach, Weekly Reach, AQH Share. Возраст 12+.