Общество

Верховный суд: За оскорбления чиновников в Интернете можно получить штраф

К уголовной ответственности человека можно привлечь за оскорбление представителя власти в Интернете. Об этом говорит рассмотренный пленумом Верховного суда проект постановления.

Проект постановления Верховного суда разъясняет применение статьи 319 Уголовного кодекса. По ней, за публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в связи с ними накажут штрафом до 40 тысяч рублей или в размере зарплаты за период до трех месяцев. Также наказанием могут стать обязательные работы на срок до 360 часов или исправительные - до одного года, уточняет «Парламентская газета».

По разъяснениям Верховного суда, оскорбление представителя власти — это публичное унижение его чести и достоинства в неприличной форме. Обязательным условием уголовной ответственности будет публичный характер оскорбления, в том числе в Интернете, на сайтах, форумах и блогах.

Закон защищает от оскорбительных высказываний в сети не только чиновников, но и всех пользователей. Об этом говорит статья 5.61 Кодекса об административных правонарушениях.

Оскорблением может быть нецензурная брань или выражение, которое противоречит общепринятым в обществе нормам, сказал член Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации сенатор Артем Шейкин.