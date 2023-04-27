Общество

Псковичам напомнили о возможности записать ребенка в первый класс на «Госуслугах»

Подать заявку на зачисление ребёнка в школу можно через портал «Госуслуги». Для этого понадобится подтверждённая учётная запись на портале, сообщает портал «Объясняем.рф».

Заполнить заявление можно на портале. Для этого понадобится паспорт мамы или папы, свидетельство о рождении ребёнка и справка о регистрации. Доступно сохранение черновика в личном кабинете.

Как сообщалось ранее, заявления начали принимать с 1 апреля.

Смотрите также Прием детей в первый класс стартовал в Пскове

После получения уведомления необходимо прийти в школу с оригиналами документов.

Информация о зачислении придёт в личный кабинет на «Госуслугах» после завершения приёма заявлений.

Поступление в школу проходит двумя волнами:

по месту регистрации или по льготе — начинается не позднее 1 апреля и заканчивается 30 июня;

в любую школу — с 6 июля до 5 сентября.

«Если в вашем регионе электронная услуга недоступна, напишите заявление лично в школе. Удачной учёбы!» – добавили специалисты.