Общество

Детей и благотворителей приглашают поучаствовать в акции «Шар желаний»

Детей и благотворителей в Псковской области приглашают принять участие в акции «Шар желаний», сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по образованию.

По условиям акции, ребенок от 6 до 17 лет может рассказать о самом сокровенном желании, а любой человек — исполнить его. Марафон добрых дел продлится до 1 июня 2023 года включительно.

Благотворительное мероприятие проводится в рамках поддержки Международной детско-юношеской премии «Экология — дело каждого», учрежденной Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.

Подробности акции по ссылке.