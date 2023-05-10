Общество

ФССП расширит доступ к кредитным историям россиян

Судебные приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян и данным о звонках коллекторов должникам. Соответствующую инициативу Минюста 10 мая одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

Законопроект нужен для контроля за взысканием долгов коллекторами, сообщают «Известия» со ссылкой на члена правкомиссии, председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева.

К примеру, сейчас ФССП не может требовать у операторов сотовой связи данные о звонках коллекторов должнику, при этом подавляющее большинство нарушений в сфере возврата долгов происходит именно с использованием телефона, пояснил он.

«Недобросовестные коллекторы нарушают временные и количественные ограничения взаимодействия с должником или неправомерно взаимодействуют с третьими лицами. К примеру, ставят клиента на автодозвон, постоянно беспокоят среди ночи смс-сообщениями, звонят на работу, соседям, родителям и так далее», — отметил эксперт.

Помимо этого, ФССП сможет запрашивать в БКИ кредитный отчет, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Такой отчет показывает, в какие банки, МФО или кредитные потребительские кооперативы обращался заемщик, когда это было и какие суммы были выданы. Также фиксируется, был ли гражданин созаемщиком или поручителем по чужим кредитам, платил ли аккуратно или задерживал, рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.