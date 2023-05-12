Общество

Продуктовые наборы получили пожилые псковичи в преддверии Дня Победы

С Днем Победы поздравил пожилых псковичей региональный офис благотворительного фонда «Долго и счастливо». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в фонде.

Фото здесь и далее: Псковский региональный офис благотворительного фонда «Долго и счастливо»

Праздничные продуктовые наборы получили 35 пожилых жителей Пскова в канун празднования 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В состав продуктовых наборов входят шоколад, кофе, сыр, колбаса, чай, оливковое масло и шпроты.

Помогали фасовать наборы школьники из трудового отряда «Разношерстные» (студенческие отряды Псковской области). «Помощь школьников стала уже традиционной, они также помогают готовить продуктовые наборы к отправке в центры социального обслуживания Псковской области», - отметили в фонде.

Помощь от псковского офиса благотворительного фонда «Долго и счастливо» получили представители следующих организаций:

Псковская региональная общественная организация «Дети войны»;

Псковская городская организация Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов;

региональное отделение ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области;

войсковая часть 45377 (несовершеннолетние узники – подопечные части).

Кроме того, фонд «Долго и счастливо» оказывает помощь пожилым людям в приобретении лекарств и средств реабилитации. Помощь фонд оказывает исключительно по официальным врачебным назначениям.

Всех псковичей фонда «Долго и счастливо» приглашает принять участие в благотворительных акциях. Помочь можно следующим образом: