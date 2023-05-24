Общество

Бесплатное занятие по йоге пройдет в Пскове 30 мая

Молодёжь Пскова приглашают на бесплатное занятие по йоге на свежем воздухе «Йога в потоке», который проведёт сертифицированный инструктор по йоге, психолог и руководитель трансформационного пространства «Баланс» Марина Синельникова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре.

Фото: Псковский городской молодежный центр

«Это практика, которая даёт состояние полного погружения в настоящий момент, соединение со своим телом и внутренним пространством, где каждое движение связано с предыдущим, последующим и наполнено смыслом. При регулярных занятиях йогой можно защитить своё тело от различных хронических заболеваний, от воспалений, от простуды и других проблем», – рассказали в молодежном центре.

Занятие пройдёт 30 мая в 19.00 в Финском парке, на поляне на берегу реки Псковы напротив Гремячей башни. С собой необходимо взять коврик или плед, комфортную для занятий одежду.

Запись на мероприятие осуществляется по форме. По всем возникающим вопросам можно написать координатору мероприятия Марии Каменской.