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Николай Козловский о работе правительства области в Великих Луках: Мы заинтересованы в помощи специалистов высокого уровня

О работе специалистов из правительства Псковской области в Великих Луках рассказал глава города Николай Козловский в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

«Поступило несколько вопросов относительно работы в нашем городе специалистов из правительства Псковской области, которые приехали в Великие Луки по поручению губернатора Михаила Ведерникова по вопросу деятельности нашей сферы жилищно-коммунального хозяйства. Отвечаю – да, действительно, у нас в городе сейчас работают специалисты из правительства Псковской области по вопросам деятельности жилищно-коммунального хозяйства. ЖКХ – сложная сфера. Она требует постоянного, пристального внимания и обновления. На это нужны значительные средства и не только из городского бюджета. В Великих Луках есть определенные проблемы в этой сфере, в том числе кадровые», - сказал он.

Николай Козловский напомнил, что в свое время в городе работало управление капитального строительства, затем это подразделение было ликвидировано, а его функции передали в управление капительного строительства Псковской области.

«Но в городе есть вопросы этого направления, которые нужно решать на месте, оперативно. Сегодня сфера ЖКХ Великих Лук нуждается в специалистах высокого уровня подготовки, которые могли бы принимать своевременные, оперативные и профессиональные решения. В декабре прошлого году губернатором было дано поручение создать в Великих Луках, а также в некоторых районах Псковской области специализированные структуры-системы контроля сферы ЖКХ. Мы заинтересованы в помощи специалистов высокого уровня. Считаю абсолютно нормальным, что такие специалисты работают в нашем городе. Мною дано поручение администрации города создать все необходимые условия для их работы», - подчеркнул он.

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Глава города объяснил, что в соответствии с законом прокуратура в ежедневном режиме ведет надзор за муниципальными органами, включая администрацию города.

«Сегодня время не разбрасывать, а собирать камни. Это выражение как нельзя лучше подходит в этой ситуации. В то время, когда проходит специальная военная операция, особенно в приграничных регионах, действия всех уровней власти должны быть консолидированы на достижение позитивного результата. Мы делаем общее дело, эффективно работая, совместно мы создаем все условия, чтобы наш город становился более комфортным, надежным, безопасным для великолучан. Великие Луки – промышленный центр Псковской области. У нас стабильная, развивающаяся экономика. Главное условие этой стабильности – люди, наши великолучане, которые должны быть защищены и жить в достойных условиях. Конечно, и у нас в городе есть проблемы, грамотно решая их сообща, мы будем вместе двигаться в правильном направлении», - продолжил Николай Козловский.

Он отметил, что сегодня для Великих Лук востребованным является консультативная помощь.

«Следующим этапом должна быть финансовая помощь нашему городу, так как Великие Луки в Псковской области являются городом-донором, который стабильно пополняет бюджеты всех уровней: региональный и федеральный. Часть этих средств должна тратиться на нужды города, на создание комфортных условий для жизни великолучан», - уточнил глава города.

Как заверил Николай Козловский, вместе с губернатором Псковской области, с правительством региона делается общее дело, своевременно решая городские вопросы, улучшая условия жизни горожан.

«Мы вместе обеспечим стабильное будущее, развитие нашего города воинской славы Великие Луки», - подытожил он.