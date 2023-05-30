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«Чуть не ударила в руку»: змея приползла на дачу к псковичу. ФОТО

Змея приползла на дачный участок мужчины под Псковом. Об этом сообщается в группе «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Никита Смирнов / «Инцидент Псков»

«Сегодня прямо на дачу приползла ядовитая змея. Убирал сено, чуть не ударила в руку. Будьте бдительны», - призвал автор снимка.

В комментариях мнения подписчиков сообщества разделились. Одни предположили, что на фото - гадюка Никольского или лесостепная гадюка. Название получила в честь российского зоолога А. М. Никольского. Другие настаивают, что пскович сфотографировал обыкновенного ужа.

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