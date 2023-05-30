Десять медалей международного форума в Сочи получила пивоварня «Савицкий»

Пивоварня «Савицкий» получила десять медалей по итогу международного форума «Пиво-2023» в Сочи. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор ООО «Савицкий и сыновья» Роман Хатимский.
Пивоварня представила на конкурс десять образцов, включая безалкогольные. По итогу девять напитков получили золотые медали, квас оценили на «серебро». Таким образом, все представленные образцы получили награды.
Для участия в форуме представители пивоварни отправились в Сочи. Образцы отдали на конкурс, а далее пивовары собрались на большом фестивале, где туристы и другие желающие могли продегустировать и приобрести продукцию производителей. Как заметил Роман Хатимский, для самих пивоваров такой форум — место для бизнес-знакомств.
«Конкурс был совмещен с фестивалем. Туристы, гости посетили выставку, на которой были не только продукты пивоварения, но и сопутствующие вещи - оборудование, сырье, - рассказал он. - Там можно было заключить соглашения, найти новых партнеров, поставщиков оборудования или потенциальных клиентов».
Директор ООО «Савицкий и сыновья» подчеркнул, что псковскую продукцию на форуме оценили еще до подведения итогов.
«По достоинству образцы оценили, по качеству, еще когда не было медального зачета и не было ничего сказано о результатах. Просто многие подходили и говорили: "У вас лучшее!" И больше никуда не ходили, находились у нашей стойки», - поделился Роман Хатимский.
По его словам, всего в конкурсе приняли участие порядка 25 производителей.
Как отметил Роман Хатимский, на сегодняшний день перед пивоварней стоит задача по расширению географии продаж.
«Есть куда развиваться с точки зрения продаж. Много заинтересованных людей приезжают на экскурсии - из Москвы, Петербурга. Люди очень довольны продукцией, но говорят, жаль, что купить в их регионе ее негде», - рассказал директор ООО «Савицкий и сыновья».
Стоит добавить, что отмеченные на форуме «Пиво» напитки уже получали награды на других конкурсах, например, на международном конкурсе пивоваренной продукции «Росглавпиво».