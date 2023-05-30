Общество

Десять медалей международного форума в Сочи получила пивоварня «Савицкий»

Пивоварня «Савицкий» получила десять медалей по итогу международного форума «Пиво-2023» в Сочи. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил директор ООО «Савицкий и сыновья» Роман Хатимский.

Пивоварня представила на конкурс десять образцов, включая безалкогольные. По итогу девять напитков получили золотые медали, квас оценили на «серебро». Таким образом, все представленные образцы получили награды.

«Такое результативное участие, мы, конечно, оцениваем положительно. Мы гордимся тем, что делаем», - подчеркнул Роман Хатимский и рассказал, что в 2021 году пивоварня уже участвовала в этом конкурсе — тогда псковские напитки также получили десять медалей, тоже девять золотых и одну серебряную.

Для участия в форуме представители пивоварни отправились в Сочи. Образцы отдали на конкурс, а далее пивовары собрались на большом фестивале, где туристы и другие желающие могли продегустировать и приобрести продукцию производителей. Как заметил Роман Хатимский, для самих пивоваров такой форум — место для бизнес-знакомств.

«Конкурс был совмещен с фестивалем. Туристы, гости посетили выставку, на которой были не только продукты пивоварения, но и сопутствующие вещи - оборудование, сырье, - рассказал он. - Там можно было заключить соглашения, найти новых партнеров, поставщиков оборудования или потенциальных клиентов».

Директор ООО «Савицкий и сыновья» подчеркнул, что псковскую продукцию на форуме оценили еще до подведения итогов.

«По достоинству образцы оценили, по качеству, еще когда не было медального зачета и не было ничего сказано о результатах. Просто многие подходили и говорили: "У вас лучшее!" И больше никуда не ходили, находились у нашей стойки», - поделился Роман Хатимский.

По его словам, всего в конкурсе приняли участие порядка 25 производителей.

Как отметил Роман Хатимский, на сегодняшний день перед пивоварней стоит задача по расширению географии продаж.

«Есть куда развиваться с точки зрения продаж. Много заинтересованных людей приезжают на экскурсии - из Москвы, Петербурга. Люди очень довольны продукцией, но говорят, жаль, что купить в их регионе ее негде», - рассказал директор ООО «Савицкий и сыновья».

Стоит добавить, что отмеченные на форуме «Пиво» напитки уже получали награды на других конкурсах, например, на международном конкурсе пивоваренной продукции «Росглавпиво».