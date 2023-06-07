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Общество

«Дневной дозор»: Нужно ли отменять домашние задания для школьников?

07.06.2023 16:04|ПсковКомментариев: 1

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему отмены домашнего задания для школьников. Передача вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Домашние задания в российских школах стали кошмаром для учеников и их родителей. Вопрос об отказе от домашней работы поднимался далеко не один раз. Но вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков вновь вернулся к этой теме. Парламентарий подчеркнул, что отсутствие заданий на дом – это мировая практика, и такая «разгрузка» пойдет на пользу как детям, так и учителям.

В России уже однажды отменяли домашние задания. Случилось это после Революции 1917 года, когда образование стало обязательным для всех. Но тогда рабочие и крестьяне совмещали учебу с работой, поэтому на домашнее задание у них просто не хватало времени. Вернули домашнюю работу в 30-х годах прошлого века.

В любом случае инициатива Вячеслава Даванкова вызвала бурную дискуссию среди педагогов и родителей. С одной стороны, при отмене заданий на дом у школьников появится много свободного времени. И здесь остро встает вопрос: на что они будут его тратить? Одно дело, если ученики будут заниматься творчеством или спортом, но скорее всего дети будут предоставлены сами себе.

К тому же эксперты отмечают, что отменить только домашнее задание не представляется возможным, потому как это неизбежно приведет к возрастанию учебной нагрузки на уроках.

Сколько же времени тратят российские школьники на выполнение домашнего задания? Существуют нормативы, определенные Минобрнауки: в первом классе домашней работы вообще нет. Начиная со второго — это полтора часа, дальше время постепенно увеличивается, и уже с 9-го по 11-й класс ученики должны тратить на домашнюю работу не больше 3,5 часов в день.

Международный опыт показывает, что далеко не во всем мире школьники занимаются дома так много. В таких странах как Великобритания, Германия и Швейцария ученики уделяют домашним заданиям не более трех часов в неделю. Во многих школах Соединенных Штатов задания на дом начинают давать со средней ступени пятого класса, при этом ученики тратят на выполнение всего шесть часов в неделю.

Нужно ли отменить домашние задания? К чему это может привести? Потребуется ли увеличение школьных часов, если задания на дом отменят? Может быть, стоит сократить количество домашней работы? Поговорим об этом в программе «Дневной дозор».

Домашняя работа — это закрепление и проработка пройденного материала, поэтому их отмена недопустима, считает директор средней общеобразовательной школы №12 в Великих Луках, депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова. Но, на ее взгляд, задания на дом должны подбираться под уровень учеников.

«Есть определенные нормативы, которые зафиксированы в санитарных нормах и правилах на количество отведенного времени на выполнение домашней работы по параллелям. В начальной школе – это одно, среднее звено – другое, старшие – другое. Изначально закладывается то, что домашняя работа необходима. Это закрепление материала, это проработка того, что пройдено. В ту же самую домашнюю работу включается, например, время на чтение литературы. Я считаю, что отмена домашнего задания вообще недопустима, как педагог об этом говорю. Конечно, перекладывать все на домашнее задание нельзя. Нужно дозировано выдавать домашние задания, не перегружать детей, адекватно оценивать возможности каждого ребенка. Я считаю, что домашние задания должно быть индивидуализированными. Есть ребенок, у которого повышенный уровень способности обучаемости и работоспособности, а есть дети с достаточно средним уровнем, соответственно, задания должны быть только дифференцированными».

Отмена домашнего задания — неоправданная мера, потому что без закрепления материала обучение невозможно, утверждает депутат Псковского областного Собрания, директор Великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова. Однако она добавила, что можно пересмотреть регламент нагрузки на школьников в некоторых случаях.

«Отмена домашнего задания, на мой взгляд, абсолютна неоправданная мера, потому что иначе мы не сможем выучить ребят. Любой материал, который мы в течение классного урока объясняем, рассказываем, должен быть обязательно закреплен в течение 10-15 минут, в старших классах в течение получаса. Прежде всего, это касается основных предметов: русского языка, математики, иностранного языка. Без закрепления материала обучение невозможно. Эта система была выработана ни 10 лет назад, ни 20 лет назад, а с тех пор, как существует методика и педагогика. Об отмене домашних заданий, я думаю, речи не должно идти. Возможен пересмотр нормирования домашних заданий. Ведь у нас есть 50% от классной работы. У нас есть такая норма, плюс мы еще рассчитываем, смотрим, когда дети перегружаются. Бывают такие частные случаи в практике, когда родители говорят о том, что очень большие домашние задания по конкретному предмету. На педагогических советах, совещаниях или в личных беседах с педагогами мы такие вопросы сразу же пытаемся регулировать. Не думаю, что сегодня домашнее задание это идеальная сторона жизни школы. Возможно, стоит об этом говорить и регламентировать почетче, потому что об этом давно не было такого серьезного разговора. Но отменять, я считаю, нельзя ни в коем случае».

По мнению председателя регионального отделения партии «Новые люди», депутата Псковского областного Собрания Андрея Маковского, нужно переходить на такую систему образования, когда учебный процесс происходит только в школе. Он отметил, что при принятии подобной меры нужно будет увеличить зарплату педагогам с учетом повышенной нагрузки.

«Инициатива двоякая. С одной стороны, это может повлиять на качество знаний, с другой - процент выполнения домашних заданий все-таки оставляет желать лучшего. Я поддерживаю своего однопартийца и думаю о том, что нужно переходить именно на ту систему образования, когда непосредственно все делается в школе. Может быть, стоит увеличить время академического часа, может, еще что-то. Образовательный процесс завязать на школе. Что греха таить, многие не выполняют домашнее задание дома. Нужно увеличивать качество образования, но, конечно, это должно отразиться на зарплате учителей. Это дополнительная нагрузка, и учителя должны получать больше, если такая мера будет введена».

По словам многодетной мамы Ульяны Михайловой, школьники сильно перегружены домашними заданиями, а родители не всегда имеют возможность помочь с выполнением. Она рассказала, каким образом можно решить эту проблему, не отменяя при этом задания на дом полностью.

«То, что сейчас происходит с нашими детьми в учреждениях общего образования – это ад для родителей. Лично мне повезло, моя мама уже много раз со всеми моими детьми, которые проходили обучение в школе, проходит всю программу обучения с первого класса. В самостоятельный полет мои школьники уходят с седьмого класса. С седьмого класса можно контролировать только журнал с оценками. Правильно ли это - выполнение таких объемов домашних заданий дома? Я считаю, что это просто недопустимо. Данная тема: выдача домашних заданий в огромных объемах, когда ученики до 23 часов, до нуля часов текущих суток выполняют домашние задания после прихода из школы – это ненормально. Надо, безусловно, освобождать родителей и бабушек от необходимости выполнять домашние задания вместе со своими детьми. Объем требований определяется федеральными стандартами. Но они по состоянию на сегодня либо создаются без учета реальных возможностей ученика, либо изначально планируется, что родитель будет проводить время подготовки домашнего задания со своим ребенком. В нашей стране это невозможно. Что касается отмены домашнего задания полностью – это неправильно. Домашнее задание, самостоятельная работа и подготовка должны быть. Я в большей степени склонна к другому – усилить работу групп продленного дня, подготовки домашнего задания дома всех лиц и тех, учеников, которые нуждаются. А это будут большинство, которые не могут самостоятельно такую работу домашнюю выполнять. И педагогическое сопровождение более внимательное в процессе выполнения домашних заданий под кураторством школы».

Основная проблема домашней работы заключается в том, что зачастую задания даются с задачами на усложнение, и школьники обращаются за помощью к своим родителям, объясняет представитель родительского комитета Псковской области Оксана Нани. Но родители объясняют решение не так, как учителя, поэтому дети начинают путаться в усвоенном материале.

«Здесь лучше к программе, к педагогам обратиться. Насколько возможно за школьное время, за часы, которые дети проводят в учебном заведении, дать полностью программу и закрепить данное количество информации и знаний. Если это будут типовые задания, такие же, как и школьные, для закрепления, то было бы не лишним. Ребенок дома в спокойной обстановке мог бы это сделать. Упор нужно сделать на то, чтобы сделать это самостоятельно. То есть только те темы, которые усвоены на уроках и в школе. С чем мы сталкиваемся: например, проходят задачи, а домой дают немного другие. Родители не были в школе на уроке, а вынуждены в какой-то момент подключиться для того, чтобы помочь и тему дополнительно объяснить ребенку. Нужны дополнительные объяснения родителям, как сейчас преподают. Все учились в разное время, у всех разные программы были. Ребенку сейчас информация подается в другом виде. Получается конфликт информаций. В школе говорят, что правильно решать так, а дома родители говорят,  как они понимают. Если дается достаточно большой объем информации, то хотелось бы еще пометку для родителей. Например, схема по математике делается так или краткая запись делается так, как они сейчас проходят. Чтобы не было, что в школе объясняют, а кто не усвоил, им родители начинают объяснять по другому, и ребенок в итоге просто путается».

В опросе на сайте Псковской Ленты Новостей выясняется, поддерживают ли респонденты идею об отмене домашних заданий для школьников? Практически 70% опрошенных категорически против отмены. По их мнению, невозможно усвоить в полном объеме учебный материал, ограничиваясь только уроками. Домашние задания помогают повторить и закрепить изученные на уроках темы. Отмена таких заданий может негативно повлиять на процесс воспитания школьников. Ведь выполнение домашней работы формирует дисциплинированность, ответственность и самостоятельность.

Предпосылок к полной отмене домашних заданий в России пока нет. Единственное, что действительно назрело — это необходимость дозировать нагрузку на школьников и делать ее дифференцированной.

Анастасия Сливинская

Теги: #школа #образование
Источник: Псковская Лента Новостей
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