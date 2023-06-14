Общество

В Псковской области можно производить сидр мирового уровня - эксперт

В Псковской области можно производить сидр мирового уровня. Такое мнение высказал председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Псковская область - один из флагманов. Прекрасный климат, великолепный терруар именно для сидровых яблок. Здесь можно делать сидр мирового уровня. Наше российское сидроделие уже вышло на высокий уровень. В этом году две наши российские сидродельни всеми правдами и неправдами сумели передать образцы на крупнейший мировой конкурс сидра GLINTCAP, который проходит в Америке», - поделился Александр Казаков.

Также он сравнил российские и зарубежные конкурсы. «У нас все строже. Золотая медаль не значит просто, что ты лучший, нужно набрать определенное количество баллов. Однако было несколько серебряных, мы получили одну из них», – добавил Александр Казаков.