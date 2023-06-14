Российские сидроделы предложили сделать сидр национальным напитком, вытеснив крепкий алкоголь. Об этом председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он также отметил, что в совместном письме президенту Российской Федерации Владимиру Путину сидроделы предложили признать традиционных сидроделов сельхозтоваропроизводителями, так как сидр на сегодняшний момент является сельскохозяйственным продуктом первичной переработки.