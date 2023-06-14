Общество

Российские сидроделы предложили сделать сидр национальным напитком

Российские сидроделы предложили сделать сидр национальным напитком, вытеснив крепкий алкоголь. Об этом председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы считаем, что сидр - это тот напиток, который может и должен стать национальным напитком в России, вытеснив крепкий алкоголь. Яблоко, в отличие даже от технического винограда, произрастает в 80 регионах Российской Федерации, в том числе и в Псковской области, конечно», – рассказал Александр Казаков.

Он также отметил, что в совместном письме президенту Российской Федерации Владимиру Путину сидроделы предложили признать традиционных сидроделов сельхозтоваропроизводителями, так как сидр на сегодняшний момент является сельскохозяйственным продуктом первичной переработки.