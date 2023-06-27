Общество

Эксперимент по созданию электронных дипломов и аттестатов расширили в России

В эксперимент по созданию электронных дипломов и аттестатов в России включили лицеи, колледжи, региональные и федеральные вузы. Об этом 26 июня сообщает пресс-служба кабмина.

Ранее в эксперименте участвовали только школы. Его расширение предусматривает три этапа. На первом, который пройдет с 1 по 31 июля, отработают механизм формирования цифровых аттестатов об основном и среднем общем образовании. На втором, с 1 августа по 31 октября, к эксперименту подключат получение аттестатов о среднем профессиональном образовании, на третьем, с 1 ноября по 31 декабря, – о высшем, пишет FlashNord.

Такое решение позволит обеспечить полноценную работу суперсервисов «Поступление в вуз онлайн» и «Электронные документы об образовании» на портале госуслуг.

Электронные документы впоследствии можно будет использовать для поступления в вуз или при трудоустройстве наравне с бумажными документами.