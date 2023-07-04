Диетолог предупредила о вредных ингредиентах окрошки

Окрошка – неплохой вариант летнего супа, считает врач-диетолог Наталья Круглова. В состав этого блюда входят и белки, и сложные углеводы, и клетчатка, а также различные витамины и минералы. Однако некоторые традиционные компоненты окрошки делают ее вредной для здоровья.
«Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе – это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. А регулярное употребление обработанного мяса, тех же колбасных изделий, – это фактор риска развития онкологических заболеваний кишечника. Заменить колбасу в окрошке можно на отварную говядину или мясо птицы, это будет более полезная альтернатива. Если в окрошку добавляется майонез или майонезные соусы, это тоже повышает количество насыщенных жиров в блюде, а также его калорийность. Лучше выбрать нежирный белый йогурт или нежирную сметану», – приводит слова Кругловой радио Sputnik.
Что касается заправки для окрошки, то лучше выбрать кефир, а не квас, уверена диетолог.