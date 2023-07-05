Общество

Серебристые облака можно было наблюдать над Псковом прошлой ночью

Серебристые облака можно было наблюдать над Псковом в ночь с 5 на 6 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Как уточняют открытые источники, серебристые облака – самые высокие облачные образования в земной атмосфере, возникающие на высотах 70-95 км. Их называют также полярными мезосферными облаками или ночными светящимися облаками. Это светлые полупрозрачные облака, которые иногда видны на фоне темного неба летней ночью в средних и высоких широтах.

При формировании серебристых облаков центрами конденсации влаги, вероятно, служат частицы метеоритной пыли. Солнечный свет, рассеянный крошечными кристаллами льда, дает облакам их характерный голубовато-синий цвет. Из-за своего высотного положения серебристые облака светятся только в ночное время. Днем, даже на фоне чистого голубого неба эти облака не видны. Лишь глубокие сумерки и ночная тьма делают их заметными для наземного наблюдателя.