Общество

Россиянам раскрыли секрет надежного пароля

Сложный пароль отличается от простого главным образом разнообразием входящих в него символов, рассказал в эфире радио Sputnik руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

По его словам, если данное сочетание символов будет содержать не только буквы и цифры, то злоумышленникам не удастся получить доступ к аккаунту на какой бы то ни было платформе в сети.

Он уточнил, что длинный пароль эффективен. При этом у паролей, которые используют люди, есть «простая логика» — обычно это имя, год рождения или, возможно, фрагмент номера телефона, рассказал эксперт. Он предупредил, что задействовать подобные пароли является большой ошибкой в силу их небезопасности. «Есть старое правило: если вы хотите сделать пароль эффективным, то в него надо добавлять спецсимволы», – подчеркнул Пащенко.

Специалист дал совет составить пароли с суммарной длиной в десять символов — в нем должны быть буквы верхнего и нижнего регистра, а также цифры и порядка трех специальных символов.

Для этого, уточнил он, следует взять за основу такое сочетание букв и цифр, которое пользователь точно помнит. Затем надо к ним добавить «символы вроде "собачки", звездочки, знака вопроса или нижнего подчеркивания».

«Буквы в пароле должны быть и верхнего, и нижнего регистра. Тогда защита будет. Если говорить о длине, то люди обычно не запоминают больше десяти символов, это оптимальная длина», — сказал он.

Пащенко назвал идеальным вариант пароля, когда семь знаков в нем представляют собой знакомое пользователю слово или "«акую-то заготовку», а три являются специальными символами.