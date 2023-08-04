Общество

Врач перечислила основные причины появления мешков под глазами

Мешки под глазами могут появляться по целому ряду причин, и чтобы избавиться от них, необходимо выяснить, почему они возникли, отметила врач-дерматолог Юлия Галлямова. Чаще всего глаза отекают из-за неправильного питания, уверена она.

«В первую очередь нужно обратить внимание на характер питания. Все прекрасно знают, что соль задерживает жидкость в организме. Кроме того, поздние ужины, алкоголь или большое количество воды перед сном тоже могут вызвать отеки. Сейчас бич номер один – это избыток простых углеводов в рационе, то есть булок, сладкого и так далее, они тоже задерживают жидкость. Соответственно, это ведет к отекам. Но они (отеки, вызванные неправильным питанием – ред.) временные. Если вы утром встали с отеком, то, как правило, если вы здоровый человек, к обеду они расходятся», – приводит слова Галлямовой радио Sputnik.

По ее словам, справиться с «временными» мешками под глазами помогает изменение рациона и использование косметических средств, содержащих кофеин.

Также причиной появления мешков под глазами могут быть определенные заболевания, продолжила врач.

«Если отеки на глазах держатся в течение дня, а не пропадают к обеду, и так повторяется каждый день, то это повод обратиться к врачу. Мешки под глазами могут быть признаком заболевания, например, щитовидной железы или почек», – пояснила Галлямова.

В некоторых случаях решить проблему мешков под глазами может только пластический хирург, добавила она.

«Самый сложный случай – это так называемые грыжи под глазами. Их вы не уберете никаким кремом, и их появление никак не связано с вашим образом жизни или уходом за кожей. Грыжа – это анатомическая особенность, и с ней может справиться только пластический хирург», – заключила Галлямова.