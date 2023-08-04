Общество

Почти в 40 раз увеличились случаи утечки личных данных в России

В России за два года почти в 40 раз выросло количество утечек персональных данных пользователей. Если в 2021-м таких инцидентов было четыре, то в 2022-м — свыше 140, а за первые семь месяцев 2023-го — уже свыше 150, сообщили в Роскомнадзоре.

«В 2021 году было зафиксировано 4 крупных инцидента с персональными данными, в ходе которых в открытый доступ попало 2,7 млн записей. В 2022 — зафиксировано более 140 случаев, в сеть попали около 600 млн записей о гражданах», — приводят сообщения «Известия».

Только за семь месяцев 2023 года в РКН зафиксировали свыше 150 случаев. Всего в России не менее 5,5 млн структур, имеющих доступ к частной информации. При этом в надзорном ведомстве не считают возросшее число утечек исключительно виной так называемых операторов личных данных, поскольку с начала специальной военной операции они стали особым объектом внимания хакеров.