Общество

Велоэргометр появился в Псковском госпитале для ветеранов войн

Современное реабилитационное оборудование продолжает поступать в Псковский госпиталь для ветеранов войн. В рамках федерального проекта «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» для учреждения приобрели велоэргометр и тренажер, имитирующий подъём по лестнице. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

Поступившее медицинское оборудование поможет пациентам восстанавливаться после перенесённых заболеваний и травм.

Велоэргометр с электропитанием - механотерапевтический тренажер, предназначенный для проработки нижних конечностей. Он может использоваться для восстановления мышечной активности ног после физических и неврологических травм, неврологических заболеваниях спинного и головного мозга, при общей мышечной атрофии и потери мускульной силы, а также устранения физиологической асимметрии.

Тренажер «Альтэр Стэп», имитирующий подъем по лестнице, - динамический тренажер для тренировки опорно-двигательного аппарата и восстановления после травм, инсультов, ДЦП, и других заболеваниях центральной нервной системы, поражающих функцию ходьбы.

Он сочетает в себе два приспособления: брусья и лестницу из четырех ступеней с антискользящим покрытием. Использование тренажёра увеличивает мотивацию пациента, экономит силы и время врача, упрощает анализ динамики лечения, может быть использован пациентом для самостоятельной тренировки.

На аппаратах работают специалисты высокого уровня. Процедуры и кратность использования назначает врач-реабилитолог.

Оборудование используется для реабилитации участников СВО и граждан, нуждающихся в восстановлении утраченных функций.