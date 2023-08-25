Общество

В МФЦ опровергли слухи о дедлайне для отказа от передачи биометрии в единую базу

В московских центрах госуслуг опровергли информацию о введении ограничительного срока для отказа от сбора и размещения биометрических данных граждан в Единой биометрической системе.

«Появилась ложная информация об ограничениях сроков отказа от сбора и размещения биометрических данных. Ограничений на право подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в Единой биометрической системе законодательством не установлено. Сделать это можно в любой момент в центрах госуслуг Москвы в часы работы офисов "Мои Документы», - сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МФЦ.

Отмечается, что подать соответствующее заявление можно во всех центрах госуслуг. Для этого необходим документ, удостоверяющий личность.

Согласно ранее вступившему в силу федеральному закону, организации, обладающие биометрией, собранной с согласия гражданина, обязаны разместить данные в Единую биометрическую систему до 30 сентября 2023 года, уведомив об этом гражданина не позднее чем за 30 суток до размещения. При этом в случае получения отказа от гражданина в течение этих 30 суток данные размещению не подлежат.

«Таким образом, для отказа от сбора биометрических данных достаточно ответить отказом на запрос из банка или иной организации, которой вы ранее согласились передать свои данные», - отметили в МФЦ.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что срок отказа будет ограничен 1 сентября.