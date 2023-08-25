Общество

Педагогам в Пскове рассказали о проблемах наркомании среди молодежи

Сотрудник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно со специалистами Центра общественного здоровья и медицинской профилактики провели для педагогов, прибывших из Донецка, Горловки и Макеевки, обучающий семинар по теме «Профилактика наркомании среди детей и подростков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«Мероприятие направлено на повышение уровня информированности педагогов по проблеме наркомании, ознакомление с законодательством Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотиков, обучение в своевременном выявлении наркотической зависимости у детей и подростков, а также на предотвращение употребления подростками наркотических средств и пропаганду здорового образа жизни», – рассказали в пресс-службе.

С педагогами говорила заместитель начальника отдела управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Митрофанова.

«Нужно всегда делать правильный выбор: не стремиться попробовать то, что "модно", а стараться правильно питаться, делать зарядку, вести активный образ жизни и, конечно, сказать решительное "нет" наркотикам!» - отметила Ольга Митрофанова.

В ходе беседы участники семинара поделились опытом работы по профилактике употребления психоактивных веществ, организованной на новых территориях Российской Федерации.