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Общество

Автономное использование умных часов без привязки к смартфону внедряют в России

15.09.2023 10:06|ПсковКомментариев: 0

Оператор МегаФон внедряет в России технологию, которая позволит автономно использовать умные часы без привязки к смартфону. Аксессуар сможет принимать и совершать звонки, отправлять сообщения, использовать мобильный интернет – даже если телефон не рядом или разрядился. Запуск такой услуги начался в пяти регионах страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: Shutterstock

Технология позволяет присоединить умные часы к основному номеру на смартфоне и использовать их в рамках единого тарифа и счёта.

Теперь для того, чтобы не терять функциональность умных часов, не нужно заводить для них дополнительный номер или синхронизировать гаджет со смартфоном через Bluetooth. Аксессуар будет работать даже в том случае, когда телефон разряжен или находится не под рукой. Абоненты смогут использовать гаджеты автономно друг от друга, сохраняя все важные функции. 

«Использовать устройства, когда на смартфоне и умных часах разные номера довольно неудобно: это усложняет ежедневные коммуникации. Для нас важно, чтобы абонентам было максимально комфортно использовать мобильные сервисы на любом устройстве, поэтому мы и разработали новую услугу. Она позволяет связывать одним номером смартфон и умные часы c eSIM. Теперь можно наслаждаться прогулкой, бегом, плаванием и оставаться на связи, даже если телефон остался дома или разрядился», – сказал директор департамента по развитию МегаФона Игорь Глебов.

К одному номеру можно подключить смарт-часы с возможностью установки eSIM. На первом этапе проекта услуга доступна абонентам в Туле, Пензе, Чебоксарах, Орле и Саратове, и постепенно начнет появляться в других регионах страны. Подобная технология уже используется мобильными операторами в странах Европы, Азии, Ближнего Востока, Северной и Южной Америки, Австралии.

Теги: #смартфоны #умные часы
Источник: Псковская Лента Новостей
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