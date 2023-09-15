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Общество

Россиянам назвали ставки по кредитам после повышения ключевой ставки

17.09.2023 15:45|ПсковКомментариев: 0

После повышения Центробанком ключевой ставки в России ставки на потребительские кредиты составят минимум 15,5 процента. Такие показатели назвала доцент РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Коваленко.

По мнению экономиста, на первый месяц банки могут предлагать кредиты «со скидками», а также оформить кешбэк. «Ставка по ипотечным кредитам может начинаться от 15 процентов, если не учитывать государственные программы и предложения от застройщиков», — спрогнозировала эксперт.

Коваленко также высказалась насчет ставки по вкладам. Она предполагает, что ставки будут начинаться от 13 процентов годовых. Однако по депозитам на долгий срок показатели будут чуть меньше — скорее всего, они составят 11-12 процентов, пишет «Газета.Ru».

15 сентября Банк России на очередном заседании в третий раз подряд повысил ставку на 100 базисных пунктов, до 13 процентов. На предыдущей внеплановой встрече 15 августа показатель подняли сразу на 3,5 процентных пункта, до 12 процентов. Это связано с резким ослаблением курса рубля и проинфляционными рисками.

Теги: #кредит
Источник: Псковская Лента Новостей
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