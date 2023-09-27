Общество

Проблему размещения беженцев в Пушкиногорье подняли в областном Собрании

Проблему размещение беженцев в Пушкиногорье поднял лидер фракции «Яблоко» в Псковском областном Собрании Артур Гайдук на сессии регионального парламента 28 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Хочу обратить внимание на ситуацию в пунктах временного размещения. Людей, которые проживают в гостинице "Дружба" в Пушкиногорье, администрация гостиницы выгоняет», - отметил он.

Артур Гайдук также указал на демографическую проблему в Псковской области. «Население уменьшается. Мы заинтересованы, чтобы эти люди остались у нас. Это было бы правильно. Призываю поспособствовать, чтобы это было именно так», - добавил депутат.