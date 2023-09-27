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Общество

«Прессинг»: Конец прекрасной эпохи, главное медиа и тишина в трубе. ВИДЕО

29.09.2023 15:21|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 29 сентября. Тема выпуска - завершение эпохи, когда СМИ могли называть себя четвертой властью.

Поводом для разговора стала прошедшая два дня назад церемония вступления в должность губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Юлия Магера и Артем Татаренко вспомнят, как при смене глав региона трансформировались отношения между властью и СМИ, зафиксируют текущее положение дел и назовут медиа, занявшее место главного СМИ региона.

Теги: #ПЛН FM #Прессинг
Источник: Псковская Лента Новостей
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