Общество

Александр Котов судебным приставам: От вашей работы зависит вера людей в торжество закона

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парламента и от себя лично поздравил сотрудников и ветеранов управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Свершение правосудия и утверждение законности – главные задачи, которые выполняет служба судебных приставов. Обеспечивая неотвратимость исполнения судебных решений, судебные приставы вносят весомый вклад в защиту конституционных прав граждан. Во многом именно от этой работы зависит вера людей в справедливость и торжество закона», - отметил Александр Котов.

За словами «исполнение судебных решений» стоит нелёгкий труд сотрудников ФССП России, продолжил он. «Служба требует от специалиста не только юридических знаний, но и личной ответственности, принципиальности, выдержки, твёрдости в исполнении закона и верности служебному долгу. Эти качества в полной мере присущи сотрудникам регионального управления Федеральной службы судебных приставов. Чётко и своевременно выполняя свои профессиональные задачи, вы помогаете людям и укрепляете государственность», - подчеркнул спикер регионального парламента.

«Желаю вам благополучия и дальнейших достижений на службе!» - добавил Александр Котов.