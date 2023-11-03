Северное сияние наблюдали в Куньинском районе. ФОТО

Северное сияние наблюдали в загородном отеле «Волынь» в деревне Камено Куньинского района 5 ноября. Об этом сообщается в группе отеля в социальной сети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: отель «Волынь» / «ВКонтакте»
«Уникальное природное явление в загородном отеле "Волынь"», - прокомментировали снимки в отеле.
Ранее сообщалось, что Землю накрыла исключительно сильная магнитная буря.
Напомним, в ночь с 24 на 25 сентября фотографы-любители запечатлели яркое полярное сияние в деревне Пески Псковского района.