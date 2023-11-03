Общество

Северное сияние наблюдали в Куньинском районе. ФОТО

Северное сияние наблюдали в загородном отеле «Волынь» в деревне Камено Куньинского района 5 ноября. Об этом сообщается в группе отеля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: отель «Волынь» / «ВКонтакте»

«Уникальное природное явление в загородном отеле "Волынь"», - прокомментировали снимки в отеле.

Ранее сообщалось, что Землю накрыла исключительно сильная магнитная буря.

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Напомним, в ночь с 24 на 25 сентября фотографы-любители запечатлели яркое полярное сияние в деревне Пески Псковского района.