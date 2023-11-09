Общество

Андрей Костин: Необходимы изменения в регуляторном подходе при инвестициях в IT

Президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин предлагает скорректировать регулирование для снижения расходов банков на внедрение новых технологий. Это позволит стимулировать развитие банковского обслуживания на основе решений искусственного интеллекта, сделав его менее дорогим для клиентов, рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе банка. Об этом Андрей Костин сообщил на Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023, организованном ЦБ.

В банковской сфере использование искусственного интеллекта будет одним из важных конкурентных преимуществ именно тех финансовых структур, которые смогут этого достичь, считает глава ВТБ.

«Сегодня мы вкладываем огромные деньги в развитие информационных технологий. Наш бюджет на следующий год предусматривает 160 млрд рублей вложений, в том числе в значительной степени в искусственный интеллект. Поэтому хотелось бы тут ввернуть вопрос Центральном банку: все наши вложения считаются нематериальными активами, и мы вынуждены считать их из регуляторного капитала после того, как указанные технологии введены в производственный цикл», - сказал Костин, пояснив, что в этой ситуации банковское обслуживание на основе решений искусственного интеллекта останется капиталоемким, а поэтому по-прежнему дорогим, в том числе и для клиентов.

В Европе же пришли к выводу, что эволюция банковского сектора последних лет, активная цифровизация экономики, возникновение финтех-компаний, на которые никакие вычеты нематериальных активов из капитала не распространяются, – это аргументы в пользу более щадящего решения: сам вычет из капитала не отменен, но происходит по более мягкому принципу амортизации – равными долями в течение трех лет. «Неужели для нас сегодня соответствие Базелю важнее, чем для ЕС?» - поинтересовался Андрей Костин.