Общество

Простой способ восполнить дефицит витаминов и минералов назвала диетолог

Современный человек из-за недостатка физической активности должен ограничивать количество потребляемых калорий, в результате многие люди начинают просто меньше есть и недополучают ряд веществ, необходимых организму, отметила врач-диетолог, специалист по фитотерапии и нутритивной поддержке Татьяна Залетова. Восполнить недостаток витаминов и минералов в рационе поможет употребление обогащенных продуктов, считает она.

«Чтобы получать полноценные дозировки всего необходимого, нам нужно съедать где-то по 4,5-5 тысяч килокалорий в сутки. В условиях современной гиподинамии это невозможно, так как приведет к ожирению. Дополнительное обогащение продуктов витаминами и микроэлементами помогает решить эту проблему. Особенно это важно, например, для вегетарианцев или веганов, у которых часто бывает дефицит железа и витамина В12. Это касается и людей, не употребляющих молочные продукты (из-за аллергии или непереносимости лактозы, – ред.): они потенциально могут иметь дефицит кальция в организме», – пояснила Татьяна Залетова в интервью радио Sputnik.

В российских магазинах можно выбрать обогащенные продукты, предназначенные и для веганов, и для людей с аллергией на молоко, и для других категорий покупателей, продолжила она.

«На рынке есть различные каши и крупы, как для детского, так и для взрослого питания, обогащенные витаминами и минералами, тем же кальцием. Есть соевые продукты и продукты из растительного молока для вегетарианцев, дополнительно обогащенные железом и витамином В12. Достаточно много молочных продуктов, в том числе сыров, которые обогащены жирорастворимыми витаминами, кальцием, калием – в первую очередь это продукты для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В Центральной России, как и в других регионах, далеких от моря, соль, хлеб и другие продукты обогащают йодом», – сказала Татьяна Залетова.

Диетолог объяснила, на что обращать внимание при покупке таких продовольственных товаров.

«Как правило, обогащенные продукты маркируются как продукты для лечебного или лечебно-профилактического питания. Лучше выбирать товары именно с такой маркировкой. Это будет означать, что они действительно обогащены и прошли клинические испытания, которые доказали, что это обогащение действительно имеет какой-то эффект, как-то влияет на здоровье», – посоветовала Татьяна Залетова.

Употреблять обогащенные продукты вместе с БАД или витаминными комплексами без консультации со специалистом не рекомендуется, заключила она.