Общество

В Псковской области соберут новогодние подарки для детей Херсонщины

Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области запускает новогоднюю акцию «Подари праздник» для детей Херсонской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Каждый желающий может написать письмо-поздравление с Новым годом или сделать рисунок, к ним можно приложить подарок — игрушку, пластилин, книгу, настольную игру, футбольный мяч или спортивный снаряд.

Для удобства тех, кто готов направить подарки в Херсонскую область, Ресурсный центр поддержки добровольчества и Центр управления регионом разработали интерактивную карту, на которой можно узнать адрес официального пункта приема помощи, его режим работы и контактную информацию. Для этого достаточно лишь кликнуть на иконку нужного района.