Общество

От маркетплейсов требуют убрать фото раздетых детей со своих площадок

Не размещать в интернет-магазинах фотографии полураздетых и обнаженных детей, демонстрирующих белье, подгузники и другие детские товары​, призвала первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Депутат попросила Генпрокуратуру проверить маркетплейсы на предмет соблюдения прав детей, законодательства о персональных данных и противодействия нетрадиционным сексуальным отношениям.

К депутату обратилась мама маленьких детей, которую встревожило, что торговые площадки не блокируют отзывы покупателей, где есть фотографии полуголых и обнаженных детей. Она отметила, что чаще всего такие фото сопровождают отзывы о детском нижнем белье. А один родитель оставил комментарий к чехлу для гимнастического обруча, прикрепив к нему фото держащей обруч маленькой девочки в одних трусах. Вот женщина и недоумевает, почему администраторы и модераторы торговых площадок не блокируют подобный контент. А ведь не исключено, считает она, что подобные сайты могут стимулировать нездоровый интерес у педофилов. А покупателям достаточно фотографий самих изделий и их характеристик. Поэтому женщина попросила Татьяну Буцкую обратиться к компетентным органам, чтобы проверить интернет-площадки на предмет соблюдения действующего законодательства о защите прав детей и противодействия нетрадиционным сексуальным отношениям.

«Автор приводит конкретные примеры и подчеркивает, что подобные публикации избыточны, ведь ребенку не​ важно, как сидит на теле то или иное нижнее белье, — сказала депутат «Парламентской газете», — Действительно, для демонстрации фасона, цвета, размера, ткани, примерного качества детских товаров отсутствует необходимость размещения фотографий детей в полураздетом или раздетом виде».

Депутат решила прилечь к оценке изображений специалистов и обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить изложенные в обращении факты и доводы и провести прокурорскую проверку законности размещения подобных фотографий на маркетплейсах.

Если на детских товарах изображен довольный карапуз в подгузниках, это никого не беспокоит, уверен заместитель председателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Но это когда речь идет о профессионально сделанной рекламе. И вообще картинки с голыми пупсами многих умиляют — те же амурчики и купидончики тому подтверждение. «Но «мамкин дизайн» на маркетплейсах не всегда соответствует нашим представлениям об этике. И если используются обнаженные фотографии, не соответствующие приличиям, это не очень хорошо», — считает депутат.

По его мнению, может, и понадобятся правила, чтобы маркетплейсы премодерировали фотографии, которые выкладывают интернет-магазины, и блокировали непристойные фото, которые размещают сами пользователи. Это можно было бы сделать на уровне соглашения Минпромторга с торговыми площадками. Милонов уверен, что маркетплейсы без проблем откликнутся на призыв убрать излишне фривольные картинки. Депутат привел в пример китайские интернет-магазины — никаких недопустимых с точки зрения этики изображений там нет.

Конечно, можно было бы, добавил Милонов, и изменить законодательство об использовании изображений обнаженных людей для иллюстрации товаров, но не все так просто. Депутат привел в пример обложку знаменитого альбома​ Nevermind группы Nirvana, где изображен плывущий под водой голый младенец: «Она уже стала классикой. Поэтому, конечно, здесь главное не перегнуть палку. Мы все-таки не ханжи».

Ситуация с фотографиями детей на маркетплейсах противоречива, призналась член Ассоциации юристов Мария Спиридонова. Возможно, проблема в том, что фотографии с полуобнаженными детьми не подпадают под алгоритмы, которые используют торговые площадки для выявления нежелательных материалов в размещаемом контенте, считает она. ​

Юрист напомнила, что обнародовать и использовать фото несовершеннолетнего можно только с согласия его родителей, усыновителей или опекунов. Если опубликовать фото мальчика или девочки, не заручившись одобрением родителей, можно получить штраф за обработку персональных данных без согласия — 6-10 тысяч рублей для граждан, 20-40 тысяч — должностных лиц и 30-50 тысяч — юридических. Гражданский кодекс позволяет также потребовать удалить незаконно размещенное фото ребенка.

А за изготовление и оборот​​ порнографических изображений несовершеннолетних​ карает Уголовный кодекс. Максимальная санкция — десять лет лишения свободы с запретом занимать определенные должности до 15 лет. Порнографией признают фото или описания, сделанные в сексуальных целях, на которых изображены полностью или частично обнаженные половые органы. Но иногда откровенные изображения порнографией не считают, например материалы, которые используют в медицине или которые имеют историческую, художественную или культурную ценность.