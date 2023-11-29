Общество

Псковский цирк примет участие в престижном фестивале «На языке мира»

Псковский цирк впервые примет участие в самом престижном конкурсе среди циркачей – Международном детском и молодежном цирковом фестивале «На языке мира». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Фото: пресс-служба Администрации города Пскова

Фестиваль будет проходить с 8 по 10 декабря в Тульском государственном цирке.

Наши юные артисты представят на суд жюри антипод «Зима». Они будут соревноваться с циркачами из Аргентины, Вьетнама, Монголии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Армении и России.