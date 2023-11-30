Общество

Ограничение абортов прорабатывают на федеральном уровне, сообщили в Госдуме

Инициативы регионов России по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне, заявила заместитель председателя Госдумы Анна Кузнецова.

В Ташкенте 30 ноября открылся Второй глобальный форум межпарламентского сотрудничества в достижении целей устойчивого развития, пишет РИА Новости.

«Со своей стороны прорабатываем соответствующие инициативы в защиту наших семей, в защиту наших детей. И, безусловно, те темы, которые сегодня активно разрабатываются в регионах, должны стать предметом и федеральным решений, прорабатываются на федеральном уровне», - сказала Кузнецова на полях форума, отвечая на вопрос, будет ли представлен законопроект об ограничении абортов в Госдуму.

Он отметила, что сегодня регионы РФ один за другим принимают соответствующие решения по поддержке семей с детьми, приумножения населения и народосохранения.