Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
Без_мятежный Дагестан
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
ЛОНГРИД проверить здоровье
«Зенча-Псков» кто там?
Досуг псковского школьника
ДТП кто виноват
комфорт по-скандинавски
продвинутое автострахование
Советы на зиму псковским водителям
бизнес-ланчи вкусные обеды
вопросы о муниципальной реформе
«Истфакт» Сокровища Острова
национальность белоруска
Права работающих матерей
 
 
 
ещё Общество 30.11.2023 18:570 Пскович предстанет перед судом за избиение сожительницы до смерти 01.12.2023 15:090 Туман и небольшой снег ожидаются в Псковской области 2 декабря 01.12.2023 14:491 Борис Елкин рассказал о «Винограде» и «Западных воротах» на форуме дружбы 01.12.2023 14:310 Эффект родника 01.12.2023 14:140 Новогодняя игрушка «Барс» от псковской мастерской украсит главную ель на ВДНХ 01.12.2023 14:052 Понтонный причал появится в центре Пскова весной
 
 
 
Самое популярное 24.11.2023 11:099 «Месяцы жила с трупами»: стали известны жуткие подробности убийства троих детей в Псковской области 29.11.2023 19:130 Псковское УМВД проводит проверку по факту оскорбления в соцсетях инвалида СВО 27.11.2023 00:393 «МК» сообщил о новой жертве великолучанки, обвиняемой в убийстве своих детей 24.11.2023 10:242 Мать подозревают в убийстве троих детей в Псковской области 24.11.2023 19:550 В Псковской области простились с четырьмя военнослужащими, погибшими в ходе СВО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Борис Елкин рассказал о «Винограде» и «Западных воротах» на форуме дружбы

01.12.2023 14:49|ПсковКомментариев: 1

Презентацию Пскова на Международном форуме дружбы провёл глава города Борис Ёлкин сегодня, 1 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

«Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит толчком для новых отношений, и формализацией этого процесса станет заключение соглашений», – сказал он. 

Затем Борис Ёлкин подробно представил Псков, рассказав о его особенностях. Особое внимание он уделил природе Пскова. 

«Стараемся делать так, чтобы не нарушить баланс, чтобы всегда было приятно посмотреть не только на культурные объекты, но и насладится природой», – сказал глава города. 

Затем участникам форума напомнили о проектах и мероприятиях, которые проходят в Пскове. Среди них - международный фестиваль фотографии «Цвет белой стены», кинофестиваль «Западные ворота», гастрофестиваль «Виноград». Глава города уточнил, что здесь всегда готовы приветствовать участников на массовых мероприятиях. 

Участников форума из Маньяна он поблагодарил за приглашение на выставку высоких технологий и за взаимное общение.

«С радостью приедем в гости, хочется проникнуться вашей культурой. Очное общение поможет дать дополнительный импульс для развития», - продолжил он и предложил запланировать на следующий год визит. 

Представителям города Цзинин Борис Елкин также предложил вместе встретиться и продолжать взаимодейтсвие. Он напомнил, что в Пскове есть площадки, на которых можно презентовать экономический, культурный и образовательный потенциалы.

«Спасибо тем, кто присутствует. Надеюсь, что результатом будет новый этап взаимоотношений, и новый год станет новым этапом дружбы», - заключил он.

В конце делегация из Китая обменялась памятными подарками.

Теги: #дружба #китай
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о наказании чиновников и менеджеров за взятки до 10 тысяч рублей?
В опросе приняло участие 346 человек
01.12.2023, 15:090 Туман и небольшой снег ожидаются в Псковской области 2 декабря 01.12.2023, 14:580 Дирижера Мариинки Валерия Гергиева назначили директором Большого театра 01.12.2023, 14:491 Борис Елкин рассказал о «Винограде» и «Западных воротах» на форуме дружбы 01.12.2023, 14:430 «Квартирник»: легенда русского диско Наталия Гулькина. ВИДЕО
01.12.2023, 14:310 Эффект родника 01.12.2023, 14:302 Срок приема анкет «100 самых влиятельных псковичей» продлен до 11 декабря 01.12.2023, 14:231 Игорь Дитрих: Бюджет ФОМС в Псковской области — бездефицитный 01.12.2023, 14:140 Новогодняя игрушка «Барс» от псковской мастерской украсит главную ель на ВДНХ
01.12.2023, 14:052 Понтонный причал появится в центре Пскова весной 01.12.2023, 13:590 Свыше 70 школьников в Великих Луках не справились с ЕГЭ в 2023 году 01.12.2023, 13:490 Интерактив: Дети в сугробе не смущают водителя снегоуборщика 01.12.2023, 13:421 Игорь Дитрих: Бюджет Псковской области остается социально направленным
01.12.2023, 13:301 Аллея Героев псковского спецназа открылась в Промежицах. ФОТО 01.12.2023, 13:180 Наталия Гулькина: Спрашиваю у матери, почему я не удалась 01.12.2023, 13:110 Депутаты Собрания присоединились к акции «Тест по истории Великой Отечественной войны» 01.12.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Игорем Дитрихом
01.12.2023, 12:520 Подрядчик уклонился от подписания контракта на установку системы отопления в бежаницком центре Философовых 01.12.2023, 12:420 Два жилых дома горели в Псковском районе 30 ноября 01.12.2023, 12:341 Наталия Гулькина: Из четырех своих браков я только один считаю настоящим 01.12.2023, 12:230 «Дом Советов»: Игорь Дитрих о проекте бюджета-2024 и актуальных вопросах здравоохранения
01.12.2023, 12:150 Жителя Твери наказали за оскорбление полицейского в Великих Луках 01.12.2023, 12:071 Второй биноскоп установили в Пскове. ФОТО 01.12.2023, 12:010 Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с легендой русского диско Наталией Гулькиной 01.12.2023, 11:510 Один человек погиб и двое пострадали в результате ДТП в Стругокрасненском районе
01.12.2023, 11:470 Еще два пятизвездочных отеля откроют на курорте «Манжерок» в Горном Алтае 01.12.2023, 11:372 Похитил, измывался и избил: бывший парень превратил жизнь псковички в ад 01.12.2023, 11:280 Проект бюджета Великих Лук на 2024 год приняли в первом чтении 01.12.2023, 11:180 Новые эклеры и сезонные напитки появились в пекарне «Хлебник» в Пскове
01.12.2023, 11:100 Работник великолукского завода упал с крыши и сломал кости таза 01.12.2023, 10:590 Самолет авиарейса Москва - Псков вылетел почти с трехчасовой задержкой 01.12.2023, 10:510 Променад «Ледовые скульптуры» открылся на курорте Сбера «Манжерок» 01.12.2023, 10:430 Псковская область входит в пятёрку основных партнёров Витебска в торговле с РФ
01.12.2023, 10:330 Исполнилось 22 года со дня основания партии «Единая Россия» 01.12.2023, 10:240 Легенда русского диско Наталия Гулькина станет гостьей программы «Квартирник» на «ПЛН FM» 01.12.2023, 10:151 Международный форум дружбы проходит в Пскове 01.12.2023, 10:050 Вылет самолета авиарейса Москва - Псков задерживается
01.12.2023, 09:560 ПЛН станет онлайн-площадкой «Олимпийского диктанта» 01.12.2023, 09:516 Михаил Ведерников: Владыка Тихон внёс огромный вклад в развитие региона 01.12.2023, 09:400 Рыба мечты: директор производства «Велрыбпрома» - о политике компании, развитии и комфорте сотрудников 01.12.2023, 09:300 В России могут сделать бесплатным проезд для детей до 14 лет
01.12.2023, 09:150 О рисках беременности с ВИЧ рассказала врач 01.12.2023, 09:001 Более 300 тысяч вакансий для соискателей с инвалидностью разместили российские работодатели 01.12.2023, 08:451 Экономист предупредила, кто получит сразу две пенсии в декабре 01.12.2023, 08:302 В российских школах могут ввести обязательные уроки труда
01.12.2023, 08:111 Экс-глава Центра подготовки спортсменов РФ получил семь лет за растрату 01.12.2023, 07:540 В Госдуме предложили приравнять видеоблогинг за рулем к правонарушению 01.12.2023, 07:353 ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца до 5% 01.12.2023, 07:190 Полезные для здоровья рецепты зимних согревающих напитков предложила диетолог
01.12.2023, 07:002 Мошенники стали маскироваться под мастеров по ремонту 30.11.2023, 23:311 Ограничение движения на улице Максима Горького в Пскове продлили до 15 декабря 30.11.2023, 23:140 В Пскове завершили строительство дома №4б на улице Петровской 30.11.2023, 23:090 Ленинградская область не готова к ДЭГ - избирком
30.11.2023, 23:052 Новый вирус-мутант выявили в Китае 30.11.2023, 23:000 Некоторые категории граждан смогут посетить Псковский музей-заповедник бесплатно 30.11.2023, 22:530 Профориентацию с помощью игры организовали для псковичей 30.11.2023, 22:422 О героях Отечества поговорили в псковском колледже искусств
30.11.2023, 22:400 Острович попытался подкупить оперуполномоченного и попал под суд 30.11.2023, 22:191 Псковский музей присоединился к проекту «Большая история» 30.11.2023, 22:180 С творчеством советской писательницы Ирины Левченко познакомились псковские курсанты 30.11.2023, 22:051 Псковичка выступит на первенстве России по шахматам
30.11.2023, 21:510 Творческая встреча с актрисой Ириной Смирновой прошла в псковском СИЗО 30.11.2023, 21:230 Великолукским школьникам рассказали о преимуществах учебы в вузах МВД России 30.11.2023, 21:020 Суд обязал обеспечить посадку и высадку инвалидов в псковском аэропорту при помощи амбулифта 30.11.2023, 20:522 Более 20 см снега выпало в Пскове
30.11.2023, 20:431 Всем спасибо. Всем работать 30.11.2023, 20:323 Открыт прием заявок на конкурс «Курбатов на каждый день» 30.11.2023, 20:060 Псковичи участвуют в Международном юношеском турнире по настольному теннису 30.11.2023, 20:020 Срок уплаты имущественных налогов за 2022 год завершится 1 декабря
30.11.2023, 19:581 СОБЫТИЕ: Приём, как слышно? 30.11.2023, 19:541 Финляндия установила двойные заграждения на границе с Россией 30.11.2023, 19:492 Александр Серавин и специалисты избиркома области приняли участие в конференции к 30-летию избирательной системы России 30.11.2023, 19:263 О трудностях при вывозе мусора рассказали в «Экопроме»
30.11.2023, 19:130 Треть россиян считают, что работодатель должен компенсировать затраты на транспорт 30.11.2023, 18:570 Пскович предстанет перед судом за избиение сожительницы до смерти 30.11.2023, 18:570 О перерасчете страховой пенсии рассказали в отделении Социального фонда России 30.11.2023, 18:491 Александр Козловский: «Единая Россия» активно включилась в новую предвыборную гонку
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru