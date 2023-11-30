Общество

Борис Елкин рассказал о «Винограде» и «Западных воротах» на форуме дружбы

Презентацию Пскова на Международном форуме дружбы провёл глава города Борис Ёлкин сегодня, 1 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Надеюсь, что сегодняшняя встреча послужит толчком для новых отношений, и формализацией этого процесса станет заключение соглашений», – сказал он.

Затем Борис Ёлкин подробно представил Псков, рассказав о его особенностях. Особое внимание он уделил природе Пскова.

«Стараемся делать так, чтобы не нарушить баланс, чтобы всегда было приятно посмотреть не только на культурные объекты, но и насладится природой», – сказал глава города.

Затем участникам форума напомнили о проектах и мероприятиях, которые проходят в Пскове. Среди них - международный фестиваль фотографии «Цвет белой стены», кинофестиваль «Западные ворота», гастрофестиваль «Виноград». Глава города уточнил, что здесь всегда готовы приветствовать участников на массовых мероприятиях.

Участников форума из Маньяна он поблагодарил за приглашение на выставку высоких технологий и за взаимное общение.

«С радостью приедем в гости, хочется проникнуться вашей культурой. Очное общение поможет дать дополнительный импульс для развития», - продолжил он и предложил запланировать на следующий год визит.

Представителям города Цзинин Борис Елкин также предложил вместе встретиться и продолжать взаимодейтсвие. Он напомнил, что в Пскове есть площадки, на которых можно презентовать экономический, культурный и образовательный потенциалы.

«Спасибо тем, кто присутствует. Надеюсь, что результатом будет новый этап взаимоотношений, и новый год станет новым этапом дружбы», - заключил он.

В конце делегация из Китая обменялась памятными подарками.