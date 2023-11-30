Общество

Понтонный причал появится в центре Пскова весной

Понтонный причал появится в центре города Пскова благодаря участию региона в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по туризму Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по туризму Псковской области

Конструкция причала уже собрана. Она будет установлена к маю 2024 года с открытием речной навигации, что обеспечит формирование причальной безопасной зоны для посадки/высадки пассажиров на речные пассажирские суда. Это важный шаг в развитии туризма, отметили в профильном комитете.

«Прогулки по акватории реки Великой являются одним из любимых вариантов время препровождения туристов при посещении летнего Пскова. Ведь во время прогулки можно легко посмотреть на основные достопримечательности столицы региона – Псковский кремль, Троицкий собор, Мирожский и Снетогорский монастыри», - добавили в комитете.