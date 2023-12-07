Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
«Истфакт» Сокровища Острова
«Моя жена - киллер» розыгрыш билетов
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
продвинутое автострахование
Псков кофейни и пекарни
ЛОНГРИД проверить здоровье
бизнес-ланчи вкусные обеды
Без_мятежный Дагестан
ДТП кто виноват
Господин Рейтингомер
«Зенча-Псков» кто там?
вопросы о муниципальной реформе
участие в президентских выборах
национальность белоруска
 
 
 
ещё Общество 07.12.2023 11:490 «Слово пацана» по-псковски: как враждовали местные группировки 35 лет назад 07.12.2023 17:110 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о парламентских часах и школьных новациях. ВИДЕО 07.12.2023 17:000 Нейросеть GigaChat от Сбера используют более 1,5 миллиона человек 07.12.2023 16:560 Средний возраст врачей в Псковской области превышает 50 лет 07.12.2023 16:550 Второй форум молодежных креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдет в Пскове 07.12.2023 16:441 Ирина Жаворонкова: Средняя зарплата псковских врачей превышает 70 тысяч рублей
 
 
 
Самое популярное 01.12.2023 13:491 Интерактив: Дети в сугробе не смущают водителя снегоуборщика 06.12.2023 10:250 Ребенок умер в детской областной больнице в Пскове 04.12.2023 15:394 Рейтингомер: тучи над Граховым, возвращение Бибиковой и черная полоса Брячака 01.12.2023 11:372 Похитил, измывался и избил: бывший парень превратил жизнь псковички в ад 04.12.2023 09:000 Колонию в островской деревне Крюки ликвидируют
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о парламентских часах и школьных новациях. ВИДЕО

07.12.2023 17:11|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Гайд-парк», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 7 декабря. Гость студии - депутат Псковского областного Собрания по округу №5 (западная часть Великих Лук) Татьяна Фомченкова.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с ней о депутатской деятельности в округе и обсудит актуальные вопросы повестки регионального парламента. Какими обращениями великолучан Татьяна Фомченкова занималась в уходящем году? Нужно ли увеличивать финансирование ТОСов? Как депутат оценивает последние новации в сфере образования, о которых, в частности, шла речь на одном из парламентских часов областного Собрания? Как проходит работа над региональным бюджетом следующего года? Об этом и многом другом – в эфире.

Пресс-портрет
Фомченкова Татьяна Александровна Депутат Псковского областного Собрания, директор гимназии имени С. В. Ковалевской (Великие Луки)
Теги: #гайд-парк #ПЛН FM
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как оцениваете качество уборки дворов от снега в Пскове?
В опросе приняло участие 201 человек
07.12.2023, 17:440 Посетители стенда Псковской области на ВДНХ рассказали о своих впечатлениях 07.12.2023, 17:430 Противопожарная тренировка прошла в Псковском филиале университета ФСИН России 07.12.2023, 17:420 Ситуацию с медкадрами в Псковской области надеются в корне изменить в течение пяти лет 07.12.2023, 17:410 Очередной этап профессионального конкурса прошел среди парикмахеров Пскова
07.12.2023, 17:390 Презентация книги «Гибель империи. Российский урок» митрополита Тихона состоялась 7 декабря 07.12.2023, 17:350 Эй, чушпан! Ты с какого района? 07.12.2023, 17:220 Госдума приняла закон об отмене двойного взимания НДС при перепродаже автомобилей 07.12.2023, 17:210 Кражу чугунных батарей удалось предотвратить пыталовским полицейским
07.12.2023, 17:110 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о парламентских часах и школьных новациях. ВИДЕО 07.12.2023, 17:100 Себежанин заплатит штраф в 600 тысяч рублей за попытку дачи взятки 07.12.2023, 17:000 Нейросеть GigaChat от Сбера используют более 1,5 миллиона человек 07.12.2023, 16:560 Средний возраст врачей в Псковской области превышает 50 лет
07.12.2023, 16:550 Второй форум молодежных креативных проектов «ВАУ-эффект» пройдет в Пскове 07.12.2023, 16:480 Жители СЗФО хотят инвестировать в нефтегазовую отрасль и технологии - опрос 07.12.2023, 16:441 Ирина Жаворонкова: Средняя зарплата псковских врачей превышает 70 тысяч рублей 07.12.2023, 16:420 Суд рассмотрит уголовное дело о поджоге баскетбольной площадки в псковском парке имени Гагарина
07.12.2023, 16:400 Татьяна Фомченкова о депутатской деятельности и догазификации Великих Лук 07.12.2023, 16:350 Уровень дефицита врачей в регионе не меняется уже семь лет — Ирина Жаворонкова  07.12.2023, 16:270 Путин заявил о росте реальных зарплат населения РФ в 2023 году на 7% 07.12.2023, 16:220 Вышел трейлер нового фильма «Мастер и Маргарита»
07.12.2023, 16:180 Свыше 300 врачей не хватает в больницах Псковской области  07.12.2023, 16:070 Совместная работа с ПАСЗР усилит профсоюзы - Игорь Иванов 07.12.2023, 16:020 Татьяна Фомченкова: Учителям необходимо повышать заработную плату 07.12.2023, 15:590 Начинается видеотрансляция онлайн-брифинга о кадровой ситуации в учреждениях здравоохранения Псковской области
07.12.2023, 15:460 «Сообразим на троих»: Президентские выборы, запрос на справедливость и есть ли будущее у оппозиции. ВИДЕО 07.12.2023, 15:390 Псковичам предлагают послать письма усопшим через умирающих людей 07.12.2023, 15:370 Путин спрогнозировал рост ВВП 07.12.2023, 15:350 «Дневной дозор»: нужно ли ужесточить наказание для мелких взяточников?
07.12.2023, 15:200 Татьяна Фомченкова о новациях в образовании: К ним нужно подходить разумно и целесообразно 07.12.2023, 15:100 Под маской брокеров интернет-мошенники выкрали у псковичей сбережения 07.12.2023, 15:090 В Сбере рассказали о медицинских и образовательных проектах в регионах 07.12.2023, 15:070 Лидеры псковского облсовпрофа стали участниками встречи, посвященной охране труда
07.12.2023, 14:560 Родителям посоветовали разъяснить детям порядок действий на случай стрельбы в школе 07.12.2023, 14:530 Псковичка победила на чемпионате СЗФО по пауэрлифтингу в категории «ветераны» 07.12.2023, 14:380 Дорогостоящая площадка для выгула и тренировок собак появится в Великих Луках - Татьяна Фомченкова 07.12.2023, 14:300 Псковичи в шесть раз меньше стали жаловаться на полицию - омбудсмен
07.12.2023, 14:250 «Зверьё моё»: Чем кормить питомца в условиях импортозамещения? ВИДЕО 07.12.2023, 14:190 В России впервые за три года выявили объединение роста гриппа и COVID-19 07.12.2023, 14:070 Философия нахала 07.12.2023, 14:040 Псковичка украла еду и попалась росгвардейцам
07.12.2023, 13:510 22 девочки и 43 мальчика родились в Великих Луках в ноябре 07.12.2023, 13:300 20-градусный мороз ожидается в Псковской области 8 декабря 07.12.2023, 13:240 Татьяна Фомченкова о великолукском ТОС: Оно работает вместе с общественными советниками 07.12.2023, 13:120 Военнослужащего привлекли к уголовной ответственности в Пскове за пьяное вождение
07.12.2023, 13:110 Сбер внедрил 500 проектов в сфере искусственного интеллекта в регионах 07.12.2023, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 07.12.2023, 12:530 Посвященная Полибинскому парку выставка открылась в Великих Луках 07.12.2023, 12:470 Кадровая ситуация в учреждениях здравоохранения Псковской области станет темой брифинга в пресс-центре ПЛН
07.12.2023, 12:450 Татьяна Фомченкова: Общественно-депутатская деятельность в этом году была плодотворной 07.12.2023, 12:430 В Псковской области приобрели 13 квартир для врачей с начала года 07.12.2023, 12:280 ПЛН-ТВ: «Мо Янь фест» в Пскове 07.12.2023, 12:250 Мобильный интернет-трафик на горных курортах России возрос на 25%
07.12.2023, 12:200 Михаил Ведерников обратится с бюджетным посланием к депутатам Собрания 15 декабря 07.12.2023, 12:050 Начинается видеотрансляция программы «Гайд-парк» с депутатом Татьяной Фомченковой 07.12.2023, 12:050 Сергей Вострецов: Закон о запрете телефонов в школе принят с опозданием 07.12.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 7 декабря
07.12.2023, 11:570 Оконные заполнения установили в церкви Святого Лазаря в Печорах 07.12.2023, 11:550 «Сообразим на троих»: Президентские выборы, запрос на справедливость и есть ли будущее у оппозиции 07.12.2023, 11:490 «Слово пацана» по-псковски: как враждовали местные группировки 35 лет назад 07.12.2023, 11:470 Необоснованная жалоба на аукцион облздрава поступила в Псковское УФАС
07.12.2023, 11:410 «Прайс-лист» на популярные нарушения в новогодние праздники презентовали псковичам 07.12.2023, 11:280 Стая собак кидается на людей в псковской деревне Тямша 07.12.2023, 11:270 Филологов в сфере искусственного интеллекта будут готовить российские вузы 07.12.2023, 11:180 Устроившую стрельбу в школе восьмиклассницу из Брянска травили одноклассники - СМИ
07.12.2023, 11:130 Требуется погружение в утопию 07.12.2023, 11:080 Цифровая трансформация увеличила выручку компаний на 10% — Сбер 07.12.2023, 10:590 Пскович помог полицейским задержать скрывшегося виновника ДТП. ВИДЕО 07.12.2023, 10:520 «Гайд-парк»: Татьяна Фомченкова о парламентских часах и школьных новациях
07.12.2023, 10:480 Монтаж главной новогодней ели продолжается в Великих Луках 07.12.2023, 10:430 Из трудного подростка – в шеф-повары: как псковичка покорила кулинарный Олимп и встретилась с Ивлевым и Агзамовым 07.12.2023, 10:400 Кому повысят зарплату с 1 января, рассказали в СОЦПРОФ 07.12.2023, 10:370 Восьмиклассница-убийца смогла пронести в брянскую гимназию ружье отца
07.12.2023, 10:330 Многоквартирный дом горел в Острове 07.12.2023, 10:240 Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске 07.12.2023, 10:200 Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года 07.12.2023, 10:120 Великолучане получают самую большую зарплату среди разнорабочих в Псковской области - исследование 
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru