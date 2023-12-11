Общество

ЕГЭ по русскому языку с 2025 года предлагают разрешить сдавать на «зачет»

ЕГЭ по русскому языку предлагают разрешить сдавать на «зачет» с 2025 года. Такое решение рассматривают для инженерных специальностей, при этом абитуриентам необходимо будет сдать профильные единые госэкзамены, сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга.

«Мы изучили корреляцию между знанием и сдачей ЕГЭ по математике и русскому языку. Оказалось, что она линейна: хорошо сдаешь одно, хорошо сдаешь и другое. В связи с этим есть предложение, что, возможно, для поступления на отдельные специальности достаточно зачета по русскому языку: сдал выше определенного балла, например, 50, допущен к поступлению. Но при этом будет необходимо принести с собой результаты профильного ЕГЭ по той же химии или физике. Надеемся, что такие изменения произойдут с 2025 года», - приводит слова Мажуга «Парламентская газета».

Александр Мажуга добавил, что российская школа всегда славилась в мире фундаментальным подходом к изучению естественно-научных дисциплин: физики, химии, биологии, математики, информатики, но последние годы все меньше одиннадцатиклассников выбирают эти предметы для сдачи ЕГЭ. Эту тенденцию планируется переломить.

Ранее депутат Псковского областного Собрания по одномандатному округу №6, директор средней общеобразовательной школы №12 имени маршала К. К. Рокоссовского Елена Даньшова выступала рротив инициативы об отмене обязательного ЕГЭ по русскому языку для некоторых специальностей.