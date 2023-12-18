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Общество

Наталья Федорова об итогах 2023 года для Псковского района

19.12.2023 18:00|ПсковКомментариев: 0

Новым гостем программы «Обратный отсчет» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стала глава Псковского района Наталья Федорова. Гостья студии подвела итоги уходящего года для муниципалитета и для себя.

 

Об итогах года и увековечивании памяти

- Наталья Анатольевна, каким для вас был этот год как для главы, так и для рядового гражданина нашей страны?

- Год был достаточно непростым. Я бы назвала его годом принятия важных решений. Это касается обеих сторон, о которых вы упомянули. Это год событий, потому что он был очень насыщенный и яркий, но в то же время очень хозяйственный и повседневный. Тема выборов логично вплелась в хозяйственную деятельность, и она шла параллельно. Результат хороший по кампании губернатора и по кампании главы района. В последующие послевыборные дни эта рабочая деятельность не прекращалась, переключения не было абсолютно, была одна прямая.

Год волнителен для всех, но в то же время мы максимально старались охватить своей поддержкой абсолютно все категории населения: молодежь, пенсионеров, отдельно - семей участников СВО. Хотелось бы отметить и создание специального фонда «Защитники Отечества». Работа уже в новом русле, постоянная связь с нашими ребятами, постоянно оказываем помощь. Это объединение придает еще больше сил в достижении главной цели. Для меня лично поездка к ребятам в зону СВО - значимое событие, которое на многое повлияло.

Могу отметить, что этот год был очень продуктивный и эффективный. Несмотря на все сложности, он был интересный, потому что появились новые проекты, новые видения, в том числе и новые планы по развитию внутреннего туризма, работа с инвесторами, поскольку привлекательными для них стало развитие территорий.

Если мы говорим о личном, то у меня в этом году было много обучения.

- Есть одна тема, которая связывает личностное и рабочее – тема патриотизма, тема увековечения памяти. Для Псковского района это вообще особая тема. В этом году сделано многое по увековечению памяти погибших в ходе Великой Отечественной войны. Как велась работа в этом году?

- Это и работой не назовешь, действительно - это часть жизни. Жестокие кровопролитные бои проходили за освобождение Псковского района и Пскова. Подступы удерживались фашистами очень сильно. Вся та работа, которая была проведена по увековечению памяти первоначально, прирастает абсолютно новыми сведениями и информацией. Мы очень плотно работаем с военкоматом. Уже на протяжении нескольких лет мы ежегодно увековечиваем порядка двух тысяч имен. Кто-то находит своих родных. И это так радует, когда люди спустя столько лет могут приезжать уже на место захоронения. Постоянно такие происходят встречи. В этом году родственники из Калининграда нашли в Стремутке, на самом нашем большом захоронении, своего родного дядю. Общаясь с ними, тоже понимала, насколько это важно.

У меня есть своя личная история, связанная с поиском моего двоюродного дедушки, который был самым младшим из братьев в семье моего дедушки, о нем было ничего неизвестно. После открытия сайта «Память народа» я пыталась сама каким-то образом найти что-то, восстановить картину, но, к сожалению, это очень сложно.

Примерно два года назад к нам поступило обращение из Санкт-Петербурга: помогите найти место захоронения родного человека. Искал его сын. Ему уже 91 год, он житель Санкт-Петербурга. Юрий Николаевич Кремнев, который занимался и сейчас занимается работой с военкоматом, путем долгой работы восстановил, что как раз этот человек похоронен в Лочкино Середкинской волости. Семья Абиковых приезжала из Санкт-Петербурга в Лочкино на митинг 9 мая. Мы очень долго общались с семьей, потому что эта тема очень трепетная. Спустя столько лет человек нашел могилу своего отца!.. И оказалось, что Михаил Абиков занимается поисковой работой только на территории Ленинградской области. И узнав о моей личной истории, практически через год они вышли на предполагаемую часть, в которой служил мой двоюродный дедушка. Это тоже уникальная ситуация. Это под Санкт-Петербургом, место, которое никому было неизвестно - стали разрабатывать под торговый центр площадку и обнаружилось огромнейшее захоронение советских солдат. Это место оказалось в Тосненском районе, был 41-й год, зима. Самое страшное время. Благодаря Михаилу и его друзьям мы подали документы на увековечивание памяти Никулина Михаила Васильевича. Нам пришел ответ, что его имя будет увековечено на монументе, который будет воздвигнут на этом месте.

- Сколько имен земляков в этом году удалось увековечить на захоронениях в Псковском районе?

- В этом году тоже достаточно много имен - 1400. Буквально недавно мы установили плиту в Елизарово.

Поток обращений не уменьшается, постоянно ведется эта работа.

- Поток не уменьшается, а это значит, что семьи помнят своих героев, ищут своих героев. И слава Богу, что они их находят благодаря и вашей работе, и работы вашей команды.

- Семьи ищут, да. Каждый раз понимаешь, что это значит. В этом году у нас было еще и крупное перезахоронение останков погибших воинов и мирных жителей, которые были подняты во время работы Следственного комитета на территории бывшего концлагеря Моглино. Грандиозный проект «Без срока давности» позволил перезахоронить останки. Нами было принято решение, что это будет в Жидиловом Бору.

Мы этого никогда не должны забывать. Это самое главное, что мы должны рассказать и передать подрастающему поколению.

О реализации крупных проектов и ТОСах

- Реализация национальных проектов. Какие объекты появились? Какие были капитально отремонтированы благодаря совместной работе района, региона и федерации?

- Начну с образования: ремонт спортивного зала в Торошинской средней школе, капитальный ремонт Тямшанской гимназии. Два достаточно крупных проектов успешно реализованы. По дополнительному образованию - создаются новые дополнительные места, ежегодно происходит увеличение. В «Рябинушке» в Писковичах появились две новые дополнительные группы младшего возраста, для растущего населенного пункта мы создали дополнительные места в детском саду.

И я рада, что у нас открылся Торошинский дом культуры. Это тоже национальный проект «Культура». 

Очень много обращений именно по станции очистки воды в Родине, к ней пристальное внимание. Мы завершаем этот проект, проведена уже 72-часовая пуско-наладка, то есть первый цикл. Сейчас уже заканчиваем работу с документацией, чтобы выйти на завершение контракта.

Реализуются два крупных проекта по строительству инженерных сетей водоподведения и отведения, газовые сети в Борисовичах. Со сроками тоже не просто, но один объект уже физически завершен, второй еще на стадии работ, дотягиваемся и ускоряемся. Подрядчик принимает все меры для того, чтобы объекты были завершены в срок. Грунт был одной из объективных причин, с чем столкнулся подрядчик. Это скальные породы на глубоком уровне залегания.

Кроме того, проведены комплексные кадастровые работы по уточнению границ участков - это тоже федеральная программа. Эта нужная работа проведена на территории района очень масштабно.

Введен в эксплуатацию ФОКОТ в деревне Родина, это интересная по своим характеристикам современная спортивная площадка. В начале ноября мы ввели в эксплуатацию умную спортивную площадку в деревне Соловьи. На мой взгляд, это очень большое достижение. Думаю, что это даст толчок не только развитию детского спорта, что очень востребовано, но и для взрослых это очень хорошее подспорье. У нас пенсионеры активно занимаются спортом.

- В Черехе ведь еще открыта новая площадка?

- В Черехе - это детская площадка и волейбольной площадка, более современная, оборудована на месте старой.

В Неелово появилась современная площадка в рельефных природных формах. Интересное решение, на мой взгляд, получилось, которое мы обсуждали с жителями.

На следующий год определились территории для голосования в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Они неоднозначные и неординарные, со своей изюминкой.

- Насколько ТОСовские движение, на ваш взгляд, носит массовый характер на территории вашего района? Вы очередной год финансирует районный конкурс ТОС, а значит, для вас это важно.

- Четыре года назад мы начинали с трех ТОСов, а сейчас на конец года их 37. Это степень доверия и осознание того, что мы можем сами сделать для себя что-то очень полезное и нужное. Хотела бы поблагодарить всех активистов ТОС, потому что это дополнительная общественная нагрузка. Где-то это небольшие группы людей, но самоотверженные, потому что они делают для своей деревни очень важное, пускай, даже начинают с маленького. Привлечение дополнительных средств для решения вопросов местного значения - это очень важная цель. Даже важнее, на мой взгляд, то, что люди включаются в процесс. Они думают о том, что нужно сделать на перспективу.

Мы же все прекрасно понимаем, что на региональном уровне в большей степени заявки подаются опытными ТОС по достаточно масштабным проектам. А есть совсем небольшие, есть те, которым впервые надо сделать шаг, кому-то надо попробовать свои силы и получить эту поддержку. Было принято решение провести районный конкурс. Около двух миллионов мы заложили в лимиты, практически все они были освоены. 11 ТОСов стали победителями. На неоднократных встречах мы обсуждали и сроки проведения конкурсов, и варианты заявочных процедур, это рабочие моменты. Ты понимаешь, что твоя команда увеличилась в разы. В конце года тоже планируем собрать наши ТОСы для итоговой встречи и для планирования на будущее. В следующем году мы также планируем оказать эту грантовую поддержку, чтобы как можно больше сделать на территории.

Беседовала Любовь Кузнецова

Пресс-портрет
Федорова Наталья Анатольевна глава Псковского района
Теги: #Захоронения #псковский район #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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