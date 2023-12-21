Общество

Бассейн в Порхове возобновляет работу после длительного перерыва

Бассейн «4 сезона» в Порхове возобновляет свою работу 22 декабря в 12:00 после длительного перерыва. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Порховского района Юрий Семенов.

Фото: Telegram-канал главы Порховского района Юрия Семенова

В бассейне четыре дорожки по 25 метров каждая, просторный холл, раздевалки, душевые, туалеты, финская сауна и турецкая парная.

Бассейн работает без применения хлора. Очистка воды осуществляется с помощью озона.

«Выражаю слова искренней благодарности всем причастным к радостному событию. И приглашаем всех жителей и гостей города посетить бассейн и получить заряд бодрости», - сообщает Юрий Семенов.