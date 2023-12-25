Общество

Число вакансий с зарплатой от 140 000 рублей в Псковской области выросло на 225%

За 2023 год в Псковской области было открыто порядка 2 700 вакансий, предлагающих заработную плату от 140 000 рублей и выше. Это на 225% больше, чем в 2022 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего такую зарплату сегодня предлагают водителям (23,5% от всех вакансий с доходом свыше 140 000 рублей), токарям (11,1%) и сварщикам (7,7%). По сравнению с 2022 годом водители обогнали машинистов по динамике зарплат: в 2022 году абсолютными лидерами по число «дорогих» вакансий были именно машинисты. За год число вакансий с высокой зарплатой для водителей увеличилось на 51%, а вот для машинистов снизилось на 15%.

Кроме того, в топ профессий с наибольшим количеством высокооплачиваемых вакансий также вошли менеджеры по продажам (7,4% от всего объема вакансий, что на 318% больше, чем в 2022). Большой рост количества «дорогих» вакансий зафиксирован для слесарей (скачок в 6 раз).