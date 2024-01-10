Общество

Фамильные ценности

В конце декабря в соцсетях псковичей начали появляться посты с хештегами #всейсемьей и #всейсемьей60. Так, чуть загодя, жители региона начали объявленный президентом Год семьи, стартовавший в стране с 1 января. Семьи получают простые задания. Во время их выполнения морозилки заполняются сотнями пельменей, мама впервые видит ледовое шоу, а папа преодолевает свое нежелание делать фото. Присоединиться может любая семья. Псковская Лента Новостей узнала, как это сделать, и для чего придумана вся затея.

Задание, но не испытание

В семье Коньковых из Пскова растут четверо детей: 9-летний Радмир, 8-летняя Ярослава, 6-летняя Варвара, 3-летняя Василиса. Семья использует все возможности, какие дает государство. Мама по нацпроекту «Демография» недавно прошла обучение на младшего воспитателя, планирует продолжить образование в этой сфере. Папа в качестве самозанятого мастерит садовую и интерьерную мебель из дерева. Все дети, включая младшую, занимаются брейк-дансом. А еще вместе с родителями уже год посещают областной Центр семьи. Пока дети заняты ручным творчеством, взрослые, Юлия и Максим, проходят психологические тренинги, чтобы стать еще более достойными родителями. Об акции «Всей семьей» узнали во время одного из посещений. Уже вместе наряжали елку, вместе лепили пельмени, вместе посетили новогоднее представление - такие получили задания. Подтверждение их выполнения - фото в соцсетях, дополненные хештегами акции.

В лепку пельменей свою лепту внес каждый член семьи. Готовили с начинкой из свинины и индейки. После такого семейного досуга в морозилку отправили 100 штук кулинарных изделий ручной работы.

«Для нас это не было каким-то испытанием. Сказалась регулярность, мы пельмени лепим часто, - рассказывает Юлия Конькова. - Такого количества нам на два-три раза».

Новогоднее представление, о посещении которого рассказала в соцсетях семья, - это ледовое шоу «Бременские музыканты». В таком формате прошла Губернаторская елка, на которую Коньковы, как и другие многодетные семьи, получили бесплатные билеты.

На сайте акции значится призыв: «Докажем, что в России живут самые дружные семьи!» Юлии Коньковой есть, что добавить к этому: «Цель нашего участия - освещение воспитания детей в многодетных семьях. Мы хотим показать, что это несложно и нестрашно. Большая семья - это очень здорово».

Принять участие в акции «Всей семьей» может абсолютно любая семья, где воспитываются дети. Для этого нужно нажать на кнопку «Участвовать» на сайте проекта , после чего в выбранной соцсети откроется окно переписки с чат-ботом, который будет раз в неделю присылать задания. Отчет об их выполнении - фото в сецсетях с хештегами акции #всейсемьей и #всейсемьей60. Продлится она до конца марта. Каждая семья получит по две книги, также будут разыграны 100 семейных путевок, сертификаты от маркетплейса и другие призы от партнеров.

Восемь «я»

Петровы - еще одна семья, принимающая участие в акции. Они переехали в Псков из центральной Украины без малого два года назад. Уже получили гражданство и обживаются на новом месте. Петр работает водителем одной из городских маршруток. А Татьяна дома на хозяйстве, занимается воспитанием шестерых детей. Правда, старшая дочка, 19-летняя Анна уже вышла из детского возраста. Но все также требуют материнской заботы 14-летний Захар, 9-летний Тихон, 7-летняя Мария, 5-летняя Варвара и 2-летний Павел. Дети тоже интегрируются в новую жизнь. Анна — студентка, изучает в местном колледже сферу туризма. Захар в этом году готовится принять участие в первенстве России по самбо и дзюдо. Вместе с ним спортом занимаются Тихон и Маша. Они же вместе с Варей занимаются в фольклорном ансамбле «Званница» при Троицком соборе - именно вопросы веры заставили семью покинуть свой прежний дом.

У Петра и Татьяны есть мечта - показать детям разные уголки их новой Родины. Например, Пензу, откуда родом мать Петра. Или Карелию, где родился отец Татьяны. Но признают: победа в конкурсе не главное. Само участие в нем уже многое дает семье.

«Любое путешествие сближает семью. Конкурс работает так же: дети, вырастая, стремятся расширить кругозор вне семьи, а совместные занятия их мягко возвращают обратно», - мудро замечает Татьяна.

Так что даже муж - не большой любитель фотографироваться - с энтузиазмом принимает участие в общих активностях. Татьяна тоже получила свою долю воодушевления, когда семья отправилась на Губернаторскую елку в Ледовый дворец. Представление привело в восторг не только детей, но и их маму, которая впервые побывала на ледовом шоу.

Общие задачи

Возродить уважительное отношение к большим семьям, способствовать их укреплению - такие задачи назвала общими председатель областного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева. Сегодня в эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) она рассказывала о том, как Год семьи пройдет в Псковской области, и призвала всех принять участие в акции «Всей семьей».

«В последние годы, - сказала она, - много проходит семейных конкурсов, где участвуют всей семьей: и детки, и мамы с папами, и бабушки с дедушками. Мы прекрасно знаем, что в нашем регионе да и не только, демографическая ситуация складывается не очень хорошо. Все силы должны быть направлены на то, чтобы молодые семьи увеличивались. Хотелось бы, чтобы - я за традиционность - у ребенка были мама и папа. Чтобы ребенок жил в любящей полноценной традиционной семье».

Посмотреть на такие семьи любой может в соцсетях по хештегам акции. А еще лучше - присоединиться к ней и показать, что любое дело под силу, если приступать к нему «Всей семьей».

Юлия Магера