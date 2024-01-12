Общество

В Госдуме назвали условие получения пенсии в 50 тысяч рублей

Россияне теоретически могут получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, если их доход будет составлять порядка 120 тысяч рублей, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Мы должны исходить из того, что в соответствии со 102-й Конвенцией ООН, которая частично ратифицирована в Российской Федерации, замещение утраченного заработка должно составлять порядка 40 процентов от утерянной зарплаты», — отметила она.

По ее словам, при зарплате в районе 120-140 тысяч рублей теоретически можно рассчитывать на указанные выплаты.