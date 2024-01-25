Общество

В России предложили давать налоговый вычет за ветеринарные услуги

В России планируют ввести налоговой вычет за медицинские услуги по лечению домашних животных, если у них есть официальная регистрация. Такой законопроект с поправками в Налоговой кодекс подготовлен к внесению в Госдуму.

«Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить вычет за оказанные ветеринарные услуги довольно насущная», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Сегодня социальный налоговый вычет может получить человек, оплативший медуслуги, оказанные ему самому и членам его семьи, назначенные врачом лекарства, а также страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи, пишут «Известия».

«Появление налогового вычета на лечение животных станет отличным стимулом для их повсеместной регистрации. Домашние питомцы зачастую становятся полноправными членами семьи. За ежегодную вакцинацию, их обследование и лечение люди тратят круглую сумму в год даже в государственных ветклиниках», — сообщил автор законопроекта, зампред комитета ГД по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды от ЛДПР Евгений Марков.

Депутат уверен, что именно регистрация будет способствовать снижению в России числа безнадзорных животных. Ведь питомца с регистрационным номером всегда можно будет идентифицировать и сразу найти его хозяина.

26 января законопроект будет направлен фракцией ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким на отзыв в кабмин.