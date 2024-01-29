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Общество

Вставай на лыжи: как псковичи справляются со стрессом

29.01.2024 13:49|ПсковКомментариев: 0

Росстат посчитал: 419 тысяч новых случаев ожирения выявили в России в 2022 году. Чуть ранее ведомство сообщало о выросших показателях употребления алкоголя. В то же время есть информация и о том, что с каждым годом количество приверженцев ЗОЖ растет, нация становится более здоровой, увеличивается продолжительность жизни.

О том, как сочетаются эти тенденции в Псковской области и чему больше подвержены псковичи — вредным привычкам или тяге к здоровому образу жизни, узнал обозреватель Псковской Ленты Новостей.

 

Каждый третий

Статистические данные говорят о том, что проблема ожирения актуальна для россиян: растет число людей с избыточной массой тела. По данным Росстата, в 2020 году ожирение диагностировали у 17,7 процента всего населения нашей страны, в 2021-м - у 19,6, а в 2022-м — у 20,6 процента. Причем, проблемы с лишним весом есть как у женщин, так и у мужчин. Более того, болезнь выявили примерно у двух процентов детей до 15 лет.

«Ожирение - это хроническое заболевание, характеризующееся избыточным накоплением жировой ткани в организме, представляющее угрозу здоровью. Оно является основным фактором риска развития других хронических заболеваний, включая сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Также это одна из ведущих причин инвалидности и смертности в мире», - рассказала псковский врач-эндокринолог Анастасия Пузик.

Среди пациентов врача ожирением страдает каждый третий, и число таких больных растет. «Особенно печально, что рост заболевания отмечается и среди детей и подростков», - сказала она.

Причин ожирения много: гиподинамия, наследственность, психоэмоциональные стрессовые ситуации, чрезмерное употребление алкоголя, но, как правило, они сочетаются. «Главным фактором риска является избыточная калорийность со сдвигом рациона в сторону легкоусвояемых углеводов, сладкой пищи, насыщенных жиров», - пояснила Анастасия Пузик.

Узнать, есть ли лишний вес, помогут простые подсчеты. В большинстве клинических рекомендаций профессиональных сообществ для оценки избыточного веса используется классификация ВОЗ, основанная на измерении ИМТ - индекса массы тела, который высчитывается очень просто: вес в килограммах разделить на рост в метрах, возведенный в квадрат. Формула для расчета: ИМТ = вес в кг / (рост в м) 2. Значения ИМТ от 18,5 -24,9 вошли в качестве модели идеального сердечно-сосудистого здоровья.

Но ИМТ не всегда используется и не является точным инструментом для определения жировой ткани, поэтому целесообразно сочетать оценку ИМТ с окружностью талии(ОТ). В норме ОТ у женщин не более 80 см, у мужчин — 94 см.

Для профилактики избыточного набора веса и связанных с ним проблем со здоровьем врач советует выполнять умеренные аэробные упражнения (например, быстрая ходьба), сочетая их с 2-3 еженедельными сеансами упражнений с отягощениями для увеличения мышечной силы. Также обязательно включать в рацион низкокалорийные продукты (фрукты, овощи и цельнозерновые продукты), употреблять минимальное количество насыщенных жиров, сладостей и алкоголя. «Своевременно начатая профилактика ожирения, снижение массы на 10% уменьшает смертность более чем на 20%»,- отметила Анастасия Пузик.

Только физическая активность!

Медиков поддерживают фитнес-инструкторы, которые также считают регулярные тренировки единственным способом профилактики лишнего веса.

«Мы в последнее время «топим» за то, что никаких диет не надо. Только физическая активность!» - рассказала псковский тренер, администратор клуба «Супер фитнес» Алена Воробьева.

По ее словам, на диету человек садится, когда срочно захотел похудеть: к Новому году, ко дню рождения и т.п. «Потом он перешел на обычное питание, и килограммы к нему вернулись вместе с «бонусными друзьями». Только регулярная физическая активность приведет к нормальному и долгосрочному результату», - уверена Алена Воробьева.

Поэтому в клубе открыто много направлений-«охудяшек», и клиенты прибывают каждый месяц. «Взять даже статистику прошлого года: если у многих клубов были спады посещаемости в несезон, то у нас спада по активным клиентам не было. Основная наша целевая аудитория - это те, кто действительно хочет похудеть. А другая целевая аудитория — их дети. По статистике Росстата, детское и подростковое ожирение также очень сильно прогрессирует»,- сообщила тренер. При этом предупредила, что результат приходит не сразу: «Все ждут волшебную кнопку — нажал и минус 10 кг. Но надо понимать только регулярность даст результат».

Причина в стрессах

Тот же Росстат опубликовал данные о том, что в 2022 году число россиян, у которых врачи впервые выявили алкогольную зависимость и алкогольный психоз (острое состояние, которое сопровождается в том числе галлюцинациями), выросло впервые с 2010 года.

С 2010-го по 2021-й число случаев впервые выявленной алкогольной зависимости сократилось почти втрое — со 153,9 тысяч до 53,3 тысяч. Однако в 2022-м этот показатель вырос: под диспансерное наблюдение взяли уже 54,2 тысячи человек. В Минздраве объяснили откат «стрессом от пандемии», а также социальными потрясениями.

«Любые длительные неизбегаемые стрессовые ситуации приводят к повышению количества людей, которые прибегают к различным психоактивным средствам, чтобы привести в порядок свое эмоциональное состояние», - отметил заведующий диспансерным наркологическим отделением Псковского областного клинического центра психиатрии и наркологии Сергей Кремс.

По его словам, сейчас многие находятся в состоянии стресса, и это приводит к тому, что людей, злоупотребляющих и зависимых, становится больше», - сказал врач-нарколог.

Однако по словам Сергея Кремса, информация об увеличении количества пациентов, которые взяты под наблюдение, «ни о чем не говорит». «Чем будет больше людей у нас под наблюдением, тем это лучше. Значит, люди обращаются за помощью и доверяют нам, надеются, что будет сохранена их врачебная тайна, хотят получить квалифицированную помощь. Люди обращаются не к частнопрактикующим медикам, а в специализированное учреждение. Я бы сказал, что увеличение — это хорошо», - отметил врач.

Но с другой стороны, многие боятся стигматизации (формирование негативного отношения к отдельному человеку или группе людей — прим.ред.), и как следствие этого — дискриминации, ущемления в самых разных своих правах. Также люди очень боятся раскрытия своего диагноза.

Поэтому, по словам врача, важен образ наркологии сегодняшнего дня: доброй, заботливой, компетентной, без наложения ненужных ограничений, особенно касающихся профессиональной деятельности. Также необходимо, чтобы изменилось отношение общества к людям, страдающим алкогольной зависимостью. «Зависимость — это тяжелая болезнь. Никто не хочет заболеть раком, бронхиальной астмой. Но почему-то считается, что человек сам виноват, что заболел алкогольной зависимостью», - отмечает врач.

В целом же, по его словам, в обществе меняется культура употребления алкоголя: «Есть ощущение, что если раньше в коллективах употреблять алкоголь на праздниках было нормой, сейчас этого стало меньше. Также среди молодежи появилась прослойка, которая исповедует здоровый образ жизни. Они осмысленно не употребляют алкоголь, не курят, и, думаю, к запрещенным психоактивным средствам тоже не прибегают».

Все зависит от общества

О том, что развитие вредных привычек во многом зависит от общества, в котором находится человек, сказал и представитель «Общества ветеранов лыжного спорта г. Пскова» Виктор Мурников.

«Сужу по себе: когда находишься на спортивных сборах, не думаешь о том, чтобы покурить, выпить, лечь позже обычного спать. Но если я буду находиться на отдыхе, то вредные привычки вполне могут войти в мою жизнь», - пояснил Виктор Мурников.

По его словам, на образ жизни влияет и городская среда: «Если будет много спортивных площадок, все будут тянуться к здоровому образу жизни. Лет пять назад в городе можно было увидеть молодых людей с банкой пива в руках, но когда алкоголь в общественных местах запретили и появилась мода на спорт, эти баночки с улиц города исчезли».

Виктор Мурников также отметил, что в лыжный спорт в последнее время приходит молодежь. «Мы проводим кубок, и приходит много молодых ребят, которые желают участвовать в соревнованиях», - пояснил он.

А тем, кто собирается приобщиться к спорту, но все откладывает эту встречу, дал совет: «Когда собираешься начать с понедельника, это может продолжаться довольно долго. Привычка заниматься приходит только на четвертой тренировке. А потом уже понимаешь, что тебе этого не хватает, и находишь на это время».

Если подводить итоги сказанному, то в нашем регионе, как и везде, есть проблемы и с питанием, и с употреблением алкоголя. Но в тоже время стремление к здоровому образу жизни тоже есть. И популяризация спорта приносит свои плоды: постепенно увеличивается средняя продолжительность жизни. Так, в 2021 году она составляла 67,7 лет, в 2022 году – 68,9 лет, в 2023 году - 69,4 лет.

Светлана Синцова
Фото пресс-службы администрации Пскова 

Теги: #алкоголь #спорт #ожирение
Источник: Псковская Лента Новостей
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