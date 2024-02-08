Общество

Капремонт Каськовской школы в Куньинском районе осмотрел депутат Госдумы

Капремонт Каськовской школы в Куньинском районе осмотрел депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский. Об этом парламентарий сообщил в своем Telegram-канале.

Фотографии: Telegram-канал Александра Козловского

«Школы Псковской области продолжают обновляться благодаря масштабной программе капремонта, которую инициировала "Единая Россия". Этот проект особенно важен для сельской местности: все дети должны учиться в равных условиях», - отметил Александр Козловский.

Депутат напомнил, что за 2022-2023 годы в Псковской области в порядок привели 43 школы. В 2024 году капитально отремонтируют еще шесть учреждений образования: это школы №23 и №2 в Пскове, Плюсская общеобразовательная школа, школа Пушкиногорского района, Пустошкинский центр образования и школа №2 в Дедовичах.

В рамках рабочей поездки в Куньинский район Александр Козловский осмотрел капремонт Каськовской школы. Он был проведен в прошлом году.

«Школа кардинально изменилась. Здесь в числе прочего заменили кровлю в двух учебных корпусах, отремонтировали фасад, заменили окна, полы и двери. Провели частично обновили пищеблок, провели электромонтажные работы. Кроме того, капитально отремонтировали потолки. Искренне рад за педагогов и детей Каськовской школы. Теперь работа и учеба для них только в радость», - заключил депутат.